Turís acollirà en 2019 la primera demostració per a cultius especials de l’Associació Nacional de Maquinària Agropecuària, Forestal i d’Espais Verds

Connect on Linked in

Turís va a concentrar durant els pròxims 1, 2 i 3 d’octubre de 2019 tota l’atenció del sector agrícola del nostre país amb la celebració de la primera edició de Demoagro Specialty. Es tracta d’una nova Demostració de Maquinària per a Cultius Especials que organitzarà en esta localitat de la Ribera Alta l’Associació Nacional de Maquinària Agropecuària, Forestal i d’Espais Verds (ANSEMAT).

“La tenacitat i l’interés demostrat per l’equip de govern han sigut peça clau per a aconseguir que el nostre poble es convertisca durant aqueixos dies en referent de la innovació agrícola”, assegura l’Alcalde, Eugenio Fortaña. Des que es va comunicar al consistori la possibilitat d’acollir estes jornades “ens vam posar a treballar en el projecte. Sempre hem demostrat la nostra disponibilitat i després de realitzar les oportunes gestions, reunions i visites als terrenys ho hem aconseguit”.

La màxima autoritat considera que “durant la fira serem un aparador tant en l’àmbit nacional com internacional, i açò ens beneficiarà molt positivament, ja que ens visitaran milers de persones amb tot el que açò suposa per als diferents sectors econòmics del nostre poble”.

Fonts de l’organització han manifestat respecte a la seu d’esta primera edició que “durant mesos s’ha estat cercant el lloc idoni que acollira l’esdeveniment i per la seua tradició agrícola i coexistència de cultius – cítric, fruiter, vinya-, Turís ha sigut l’escollit.

Així mateix expliquen que este nou projecte d’ANSEMAT “es basa en els mateixos principis que caracteritzen a DEMOAGRO per a cultius extensius, que brinda a les empreses la possibilitat d’exposar de manera directa, propera, els detalls dels seus llançaments més recents, conjugant qualitat, sostenibilitat i eficàcia, des del disseny i fabricació fins a la comercialització i postvenda”.

En el mateix comunicat descriuen que les parcel·les de demostració es distribuiran per fileres segons marques, en les quals estes posaran a l’abast del visitant els avanços tecnològics en maquinària específica per a treballar la terra, aplicació de fitosanitaris i herbicides, podadores, desbromadores, trituradores, etc.

A més, i com a valor afegit, a esta primera Demoagro Specialty, se li unirà el segon dia de fira el VII Cim d’AGRIEVOLUTION -organitzat també per ANSEMAT– que programarà una jornada en camp per a ser també partícips d’este projecte. D’aqueixa manera, s’uniran tots dos esdeveniments per a posar de manifest la rellevància dels cultius especials i del seu sector. “Turís viurà, sens dubte, un dels esdeveniments més importants de la seua història recent”, assegura Eugenio Fortaña.