Turís comença el programa per commemorar el Dia Internacional per a l’eradicació de la violència de gènere

El municipi de Turís ha començat el programa per commemorar el Dia Internacional per a l’eradicació de la violència de gènere organitzat per la Regidoria de Benestar Social i de la Dona.

En col·laboració amb l’Ajuntament de Turís, la Diputació de València, el Col·legi públic “Joaquin Muñoz” i l’IES Torís, el programa s’encetà amb un taller d’atenció a la diversitat a l’àmbit educatiu a càrrec de la psicòloga Ana Clemente. Aquest tindrà una durada de 5 sessions però no serà l’únic al programa, també es realitzarà un taller sobre sexualitat i relacions sanes, el dilluns 19 de novembre, i un taller de bona gestió de les xarxes socials i internet, el dilluns 17 de desembre.

D’altra banda, el programa també comptarà amb altres activitats com diferents xerrades sobre sexisme en el llenguatge o sensibilització en igualtat i prevenció de la violència de gènere. A més, de l’1 fins el 20 de novembre es podrà participar en l’esdeveniment via instagram utilitzant els hashtags #turíscontralaviolència o #turis25n pujant una foto i etiquetant-la al compte de l’Ajuntament de Turís. Posteriorment es farà una exposició amb les imatges participants.

Per poder obtenir una informació més detallada sobre la programació, es pot consultar la web del municipi, el seu Facebook o sol·licitar el tríptic informatiu. El cartel anunciador d’enguany és obra de Ricardo Piqueres, guanyador del concurs organitzat l’any passat per l’institut amb el lema “Ni una més”.