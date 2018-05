Turís recauda més de 17.000 euros contra el càncer durant 2017

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

25-05-2018.La Junta Provincial ha distingit per tercera vegada consecutiva a la Junta Local Contra el Càncer de Turís per l’increment de la recaptació que s’ha aconseguit a través de les diferents iniciatives que es desenvolupen al llarg de l’any. En esta ocasió l’esforç ha sigut important, ja que s’ha passat de 13.000 euros en 2016 a més de 17.000 en 2017.

L’Alcalde, Eugenio Fortaña, i la regidora de Benestar Social, Núria Montero, han arreplegat en la seu provincial esta menció honorífica que a partir d’ara estarà plasmada en el Llibre d’Honor de la Junta Local.

El sopar contra el càncer i la posterior tómbola així com la col·lecta que tradicionalment se celebren durant les festes d’agost, la masterclass de zumba benèfica, la donació de particulars i la celebració, per primera vegada, de la Run Càncer són les diferents iniciatives que van mobilitzar a tots els veïns.

“És meravellós que fa tres anys consecutius que augmentem la recaptació, però vist el treball que realitza la junta local contra el càncer i com s’impliquen els turisans i turisanes en esta causa, em sembla lògic. La resposta a cada iniciativa és massiva”, explica la regidora de Benestar Social, Núria Montero.

També l’alcalde, Eugenio Fortaña, es mostra orgullós dels seus paisans i paisanes: “Estem parlant que de l’any passat a aquest s’ha augmentat la recaptació en 4.000 euros, i açò és molt destacable. És un èxit col·lectiu, com a societat implicada i conscienciada en la lluita contra aquesta malaltia, i jo com a alcalde no puc més que agrair el treball i animar al fet que seguim així participant en totes les activitats que es desenvolupen al llarg de 2018”.