Turisme Comunitat Valenciana promociona el turisme de busseig de la Comunitat en la fira DIVE Birmingham”

Turisme Comunitat Valenciana promociona durant aquest cap de setmana l’oferta turística de bussege en la principal fira de bussege de Regne Unit, DIVE Birmingham.

L’objectiu és dinamitzar, publicitar, donar a conèixer i difondre el producte d’activitats subaqüàtiques de la Comunitat Valenciana entre els potencials usuaris, tant professionals com del públic en general.

Per a açò, la Comunitat Valenciana participa en aquest certamen amb un estand en el qual estarà representada l’oferta del producte de bussege, on es mostraran les guies de bussege, el mapa de punts d’immersió, així com material específic de bussege de les principals destinacions de la Comunitat Valenciana.

A més, l’estand compta amb una pantalla per a projectar imatges de les nostres zones de bussege més destacades, com les reserves marines de Tabarca, Cap de Sant Antonio i Columbretes o del Bou Ferrer, el vaixell romà enfonsat més gran del Mediterrani.

cal ressaltar que aquest estand estarà atès per les tècnics de promoció de turisme de bussege de Tursime Comunitat Valenciana i Visit Benidorm, així com per la representant de l’Associació de Centres de Bussege de la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha volgut destacar que “la nostra participació en aquesta fira respon a l’objectiu de donar a conèixer entre el mercat britànic, el nostre principal emissor turístic internacional, la gran diversitat de paisatges i biodiversitat que ofereixen els fons i reserves marines de la Comunitat”.

A més, “volem promocionar i difondre l’extensa oferta d’empreses turístiques valencianes especialitzades en aquest producte i que està composta per més de 50 centres de bussege”, ha afegit el titular de Turisme.

cal ressaltar que aquesta és la cinquena fira especialitzada en turisme nàutic i bussege a la qual vas agafar Turisme durant 2018, després de participar en Boot (Alemanya), Medsea (Alacant), Saló de la Immersió (Barcelona) i Dive Xou (Madrid).

Colomer ha posat l’accent que “l’objectiu marcat per a aquestes fires és donar visibilitat a la Comunitat com a destinació de bussege durant tot l’any i establir acords amb mitjans de comunicació especialitzats, turoperadores i col·lectius de demanda amb els quals desenvolupar posteriorment viatges de familiarització i de premsa”.

En aquesta línia, ha recalcat que “com a resultat dels certàmens assistits en 2017, vuit de les principals revistes de bussege europees han visitat les principals zones de bussege d’Alacant i Castelló en accions organitzades per Turisme Comunitat Valenciana”.