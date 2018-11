Turisme convida a Gastrónoma a prestigiosos xefs internacionals per a visibilizar la gastronomia de la Ruta de la Seda

Connect on Linked in

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat aquest diumenge la gran oportunitat que suposa Gastrónoma “per a posar en valor la cuina de la Comunitat Valenciana, la riquesa i diversitat dels seus productes, i la professionalitat dels seus cuiners i cuineres, que la posicionen com a destinació gastronòmica de primer nivell en el món”.

Així s’ha pronunciat durant la inauguració d’aquest certamen gastronòmic, que fins a dimarts que ve reunirà en Fira València el més destacat del sector de la gastronomia. A més, Colomer ha visitat l’espai que, com a novetat enguany, s’ha dedicat a la Ruta de la Seda, gràcies al conveni subscrit entre Turisme Comunitat Valenciana i la institució firal.

“Per primera vegada anem a gaudir en Gastrónoma de la riquesa i diversitat gastronòmica de les ciutats creatives de la Unesco relacionades amb la Ruta de la Seda”, ha remarcat. A més, ha apuntat que “es tracta d’una oportunitat única per a donar també a conèixer la nostra cultura gastronòmica, els nostres xefs més destacats i el nostre entorn gastronòmic a les Ciutats Creatives de la Gastronomia de la Unesco i posar de rellevància la relació de València amb la seda al llarg dels segles”.

En concret, des d’aquest diumenge i fins a dimarts que ve prestigiosos xefs de les ciutats de Shunde (Xina), Macau (Xina), Östersund (Suècia), Tsuruoka (Japó), Dénia (Espanya), Hatay (Turquia) i Jeonju (Korea) estaran presents en un destacat espai on realitzaran ponències, tallers i showcookings. Totes aquestes ciutats compten amb el reconeixement de Ciutat Creativa de la Unesco i formen part de la Ruta de la Seda.

El secretari autonòmic de Turisme ha ressaltat que “gràcies a aquest conveni s’ha fet possible la presència d’algunes de les més rellevants ciutats creatives de la Unesco en matèria gastronòmica, on a més Dénia és el punt d’enganxe” i ha ressaltat que “la cultura gastronòmica culinària d’aquests països estarà en Gastrónoma per a obrir una finestra al món i començar un intercanvi centrat en les tradicions, els sabors i els sabers més universals”.

“La Ruta de la Seda és un gran producte turístic que ens situa en el mapa del món, on València ocupa un lloc excepcional”, ha recordat, i ha considerat que “hem d’aprofitar per a connectar el relat històric de la Ruta de la Seda en Gastrónoma i que tothom puga tenir accés a ell”.

A més, ha assenyalat que “la gastronomia valenciana travessa una autèntica edat daurada” i ha reconegut el gran treball “que s’està duent a terme tant per professionals del sector com per les institucions per a convertir la Comunitat per a ser una destinació turística-gastronòmica”.

Participació ciutats Creatives Unesco en Gastrónoma

Des d'avui i fins a dimarts que ve els visitants de Gastrónoma podran gaudir del treball de prestigiosos xefs de les ciutats de Shude (Xina), Macau (Xina), Östersund (Suècia), Tsuruoka (Japó), Dénia (Espanya), Hatay (Turquia) i Jeonju (Korea).

En l’espai destinat a aquesta acció, les delegacions ofereixen informació cultural, gastronòmica i turística del seu territori, així com showcookings al llarg dels tres dies de la fira en un escenari específic de la Ruta de la Seda que es troba al costat de l’escenari central.

Exerciran de cuiners amfitrions dels xefs convidats: Begoña Rodrigo (La Salita), Quique Barella (Torreta Patacona), Sergio Giraldo (La sastrería), Jorge Moreno (Voraç), Diego Laso (Momiji), Juan Casamayor (Cooking Business) i Sebastien Gross (Marina Beach).

Conveni de col·laboracióL’espai destinat a la Ruta de la Seda ha sigut possible enguany gràcies al conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i Fira València per al desenvolupament de l’esdeveniment Gastrónoma 2018.

A través d’aquest conveni, la Generalitat destina 100.000 euros per a col·laborar en la promoció i impuls del turisme gastronòmic i cultural cap a la Comunitat Valenciana a través de la realització d’un congrés gastronòmic en el marc de Gastrónoma 2018 que servisca d’aparador del gran potencial que ofereix la destinació Comunitat Valenciana.

Turisme presta especial interès a les actuacions que mantenen i milloren la imatge de la Comunitat Valenciana com a destinació turística en el mercat nacional i internacional.

Mitjançant aquest conveni, Fira València es compromet a la contractació de ponents del congrés, periodistes especialitzats en gastronomia i turisme gastronòmic, així com crítics en aquesta especialitat.

En concret, enguany Gastrónoma compta amb quatre escenaris: de Cuina Central, amb més de 45 ponents confirmats; escenari Ruta de la Seda, amb prop d’11 ponents i representants de les ciutats gastronòmiques patrimoni de la Unesco relacionades amb la Ruta de la Seda; l’escenari Corner de l’Arròs, amb la participació de ponents relacionats amb la gastronomia típica d’arrossos de la Comunitat Valenciana, i l’escenari Pa de debò, que comptarà amb la presència d’alguns dels millors forners de la Comunitat.