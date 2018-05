El turisme de Cullera es promociona al País Basc i l’àrea metropolitana de València

Connect on Linked in

La localitat ha estat present en les fires Expovacaciones i Entre Comarques amb les seues platges, la gastronomia i el Medusa com a reclams

CULLERA. 08-05-18. Cullera ha viscut un cap de setmana intens de promoció turística en el qual s’ha donat a conéixer la ciutat de manera paral•lela al País Basc, amb la fira Expovacaciones, i a València, amb Entre Comarques.

La localitat ha aprofitat per a ensenyar les seues platges, patrimoni, cultura, oci i gastronomia, a més d’altres aspectes funcionals d’interés per als visitants com l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, les comunicacions o les opcions d’allotjament.

L’emplaçament de la Fira de les Comarques, en la plaça de bous de València, situada al costat de l’Estació del Nord, ha permés arribar a un gran nombre de turistes potencials tant nacionals com internacionals.

L’ocasió s’ha aprofitat per a fer un showcooking de Paella de Cullera, plat únic de la localitat costanera la recepta de la qual inclou arròs i peix. De manera conjunta es va fer una degustació de la cervesa artesanal Gènesis, producte de quilòmetre zero de la localitat. El dissabte a la nit, com a exemple d’oferta lúdic-festiva, va tindre lloc l’actuació d’un DJ del Medusa Sunbeach Festival.

Per la seua banda, el Bilbao Exhibition Centre, situat a Barakaldo, va acollir la fira Expovacaciones. Cullera aprofità l’ocasió per a captar i fidelitzar turistes bascos, una acció que reforça la promoció individual en el canal online que porta efectuant tot l’any la regidoria de Turisme del consistori cullerenc.

El regidor de Turisme, Javier Cantos, assegura que les fires són una excel•lent oportunitat per a donar a conéixer Cullera, captar turistes i impulsar al sector. Recalca la importància de la gastronomia com a reclam, doncs gran part de les eleccions de la destinació turística es fan sobre la base de l’oferta i qualitat culinària.

Promoció online

Al llarg de tot l’any Cullera s’ha promocionat via online en diferents mercats nacionals i europeus. Entre les àrees geogràfiques on Visit Cullera es dóna a conéixer estan el mercat basc, que en els últims anys ha experimentat un creixement important pel que fa a nombre de turistes que arriben a Cullera procedents d’eixes terres.

També s’ha reforçat el coneixement de la marca en la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, una font important de visitants per a la localitat riberenca al llarg de tot l’any.