Turisme posa en marxa la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana

Turisme Comunitat Valenciana ha donat inici a l’engegada la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, la primera impulsada en una comunitat autònoma.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha sigut l’encarregat d’inaugurar la presentació de la Xarxa a les destinacions turístiques de València. Aquesta trobada, que es repetirà durant els pròxims dies en les províncies d’Alacant i Castelló, compte també amb la presència del personal tècnic de Invattur, encarregats de coordinar i impulsar aquest projecte.

La Xarxa #DTICV és una agrupació sense ànim de lucre a la qual poden incorporar-se municipis i entitats supramunicipals que demostren ser destinacions turístiques i treballen activament en la transformació digital de la seua gestió turística. Aquestes destinacions seran membres ‘titulars’, les empreses vinculades a ells podran adherir-se com a ‘col·laboradors’ de la xarxa i les universitats i centres de coneixement seran incorporats com a ‘socis acadèmics’.

En aquest sentit, Colomer ha destacat la importància que existisca “una voluntat de suma en la construcció d’un sistema de destinacions intel·ligents que requereix avançar de forma conjunta i compartir paràmetres”, al mateix temps que ha incidit que “la Comunitat Valenciana està aconseguint prendre la davantera en aquests projectes, vinculats a la innovació i el reforç de la qualitat de les nostres destinacions, en un moment en què és necessari competir en propostes de valor”.

Requisits i ajudes

Els requisits per a formar part de la xarxa es distribueixen en tres nivells: el nivell 1 requereix assistència constant i participació activa en els grups de treball; el nivell 2 solament és accessible a les destinacions que disposen d’un autodiagnòstic que mesure el seu desenvolupament com a destinació turística intel·ligent segons el model creat per Invat·tur; finalment el nivell 3 requereix un treball avançat segons un pla director.

Depenent del nivell, les destinacions membres de la Xarxa accediran a diferents beneficis, com és la participació en activitats i jornades específiques, un segell identificatiu i una promoció especial o accés a informació i coneixement avançat sobre la gestió turística intel·ligent.

A més, Turisme Comunitat Valenciana té previst engegar línies d’ajuda per a reforçar les necessitats d’aquells que aconseguisquen el nivell 3.

Grups de treball

La Xarxa #DTICV s’estructurarà en tres grups de treball, un dedicat a la transformació digital, un altre sobre els sistemes d’informació i un tercer destinat a millorar la sostenibilitat i l’accessibilitat.

Els pròxims dies, 10, 11, i 12 de desembre es realitzaran les primeres reunions amb les destinacions interessades a Benidorm, València i Castelló. En concret, es plantejaran com ‘focus groups’ per a definir el plantejament de treball i fins i tot crear nous grups si són necessaris.