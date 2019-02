Connect on Linked in

Turisme promociona l’oferta turística de la Comunitat Valenciana en la fira del sector més important de Bèlgica

Turisme Comunitat Valenciana continua amb la promoció de l’oferta turística de la Comunitat en l’àmbit internacional. Així, des d’aquest dijous i fins al diumenge dia 10, aquesta present en el ‘Salon dónes Vacances’ de Brussel·les, el certamen turístic més important de Bèlgica, amb 61 anys de trajectòria.

La Comunitat Valenciana estarà en l’estand de Turespaña juntament amb les marques turístiques de Benidorm i Patronat Turístic de Castelló, així com, la Federació de Càmpings de la Comunitat Valenciana. L’oferta d’Oropesa, Elx i El Campello també estarà present.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat la importància d’assistir a aquest tipus de certàmens turístics en mercats consolidats com el belga “per a buscar l’increment del nombre de visitants mostrant la varietat de productes turístics de la nostra destinació, amb l’objectiu de desestacionalizar la nostra oferta i incrementar la despesa”.

Francesc Colomer ha ressaltat l’increment en un 7,5% de la despesa que el turisme belga ha realitzat en aquesta destinació l’any passat. En 2018, la Comunitat Valenciana va rebre 537.004 visitants des de Bèlgica, que van desemborsar més de 527 milions d’euros.

Per a Colomer, “les xifres d’aquest mercat són positives, però no podem quedar-nos en la complaença, hem de treballar intensament per a garantir un flux de turisme sostenible aprofitant la bona dinàmica d’aquest mercat en la Comunitat, així com l’excel·lent connectivitat aèria”.

Aposta pel turisme de naturalesa i rural

Turisme Comunitat Valenciana reforça en aquesta fira la imatge de la Comunitat Valenciana com a terra de valors, singular i hospitalària, a més d’una destinació d’identitat mediterrània, diversa, plural i accessible, posant l’accent principalment en el turisme de naturalesa i el turisme rural, dos sectors molt valorats pels belgues.

Així, facilitarà informació sobre l’oferta turística de la Comunitat, des d’allotjaments rurals, càmpings, així com enclaves Patrimoni de la Humanitat, la gastronomia, ‘birdwatching’ o rutes i excursions, entre altres.

El ‘Salon dónes Vacances’ està considerat el gran punt de trobada del turisme a Bèlgica, amb uns 800 expositors de 60 països diferents i 100.000 visitants cada any, segons l’organització.