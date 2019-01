Turisme València farà protagonista el treball dels artistes fallers a FITUR 2019

Print This Post

Gómez: “Anem a FITUR amb els deures fets, amb un treball ben desenvolupat i unes xifres realment bones entorn del sector turístic”.

La Regidora de Turisme de l’Ajuntament de València ha exposat el treball que Turisme València defensarà a FITUR, una de les fires més importants del sector turístic, que congregarà del 23 al 27 de gener a milers de professionals, empreses i visitants per a potenciar el millor de cada destinació.

En esta edició, la festa de les Falles tornarà a destacar en l’estand de Turisme València en el qual es donarà visibilitat a les professions que signen l’essència de la festa. Es posarà sobre tot el focus en destacar el treball de l’artista faller. Per això, tindran gran protagonisme les maquetes de les Falles Municipals, tant la major com la infantil, així com quatre maquetes de quatre falles del sector 1a A.

Per altra banda, la regidora ha comentat que enguany, Turisme València participarà per primera vegada dins de FITUR amb València Film Office.

D’altra banda, Turisme València participarà en ‘Presencationc FITUR’ per mostrar diferents iniciatives, una d’elles la segona edició de World Paella Day.

La regidora ha afirmat que s’han concertat més de 50 reunions amb professionals del sector turístic nacional i internacional, i amb oficines de turisme de l’estranger, amb 20 en concret, com per exemple les de París o Tòquio.