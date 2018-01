Tyrius apel·la al consum responsable en període de rebaixes

Tyrius insisteix que els drets del consumidor “en cap cas poden ser rebaixats”.

Tyrius, l’associació de mestresses de casa i consumidores, apel·la al consum racional en rebaixes i llança una sèrie de consells.

En primer lloc, des de l’associació, recomanen fer un llistat amb els productes que volem adquirir i en funció d’aquest, realitzar un pressupost; i en segon lloc, recorden la importància de controlar l’ús massiu de targetes de crèdit.

D’una banda, i respecte als articles rebaixats, han de ser de temporada, i insisteixen que tant en establiments com en tendes online, deuen haver estat a la venda amb anterioritat, per tant, deu aparèixer junt al preu rebaixat el preu anterior o el percentatge del descompte.

D’altra banda, el consumidor o la consumidora ha de comprovar que el producte ofert està efectivament rebaixat i té la mateix qualitat.

També, el comerç està obligat a admetre targetes de Crédit si així ho fa en temporada normal, i els mateixos mitjans de pagament que la resta de l’any, i a més, el comerciant no pot cobrar al client el percentatge de càrrec de la targeta de Crédit. a més a més, en el comerç els articles rebaixats han d’estar diferenciats d’aquells que no ho estan.

Des de Tyrius recomanen no deixar-se portar per reclams, i assegurar-se que la compra és útil i no comprar més quantitats, per exemple els tres per dos, si no ix rendible. També, insisteix en la importància d’exigir el tiquet de compra igual que en qualsevol altra època de vendes, en el qual figuren les dades del venedor, el preu i l’iva.

Tyrius recorda que és un document imprescindible per a poder realitzar canvis i sobretot per a poder presentar qualsevol possible reclamació, així com aquells que continguen la publicitat del producte i les condicions de venda.

Per acabar, Tyrius insisteix que els drets del consumidor en cap cas poden ser rebaixats.

