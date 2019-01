UD Alzira 1-2 Atlètic de Madrid

Connect on Linked in

L’encontre s’ha disputat a l’Estadi Municipal de Venècia.

L’Estadi Municipal Venècia d’Alzira ha acollit aquest cap de setmana l’encontre disputat entre la UD Alzira contra l’Atlètic de

Madrid de la categoria juvenil divisió d’honor.

Els primers minuts de partit entre la UE Alzira i l’Atlètic de Madrid juvenils foren de tanteig per part dels dos equips.

El juvenil d’Alzira va tenir diverses ocasions en el primer temps per a poder avançar-se. El gol arribà en el minut 26 de l’encontre, després d’un córner. El baló es quedà mort i el central Riera envià el baló a gol amb un potent xut.

L’Atlètic ho va intentar en els últims minuts del primer temps, però no va aconseguir amenaçar la porteria local.

Ja en la segona part, l’Alzira va eixir ben posicionat, sense dubte, i anul·lant qualsevol opció del quadre madrileny. Però la situació canvià superada la mitja hora, quan l’Atlètic va decidir substituir el joc de toc i provar amb tirs exteriors.

D’aquesta manera va aconseguir posar les taules. Després d’un xut des de fora de l’àrea, el porter alzireny no va aconseguir quedar-se amb el baló i el rebuig l’aprofità Marc Tenas per a empatar l’encontre.

El partit es va trencar, arribaren ocasions per als dos equips. En el descompte, el juvenil es va quedar amb un jugador menys per lesió i l’Atlètic va aprofitar la situació per a quallar una gran jugada que va finalitzar amb el segon gol de Tenas. Amb un minut encara de descompte per davant, l’Alzira no va poder fer molt més i els tres punts caigueren per al bàndol matalasser.

Així el partit es va sentenciar amb l’1-2 definitiu atorgant la victòria als de l’Atlètic.