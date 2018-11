Les últimes pluges trenquen les previsions inicials i eleven un 10% la producció valenciana d’oli

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

AVA-ASAJA augura preus raonables per als productors perquè, malgrat la recuperació de l’aforament espanyol, la collita mundial descendirà un 7%

Les reiterades precipitacions que estan descarregant durant les últimes setmanes sobre el camp valencià han tingut unes repercussions extraordinàriament beneficioses per a la producció d’oli d’oliva en la campanya que va a desenvolupar-se al llarg dels mesos de novembre i desembre.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) sosté que l’evolució experimentada pel clima –passant d’una de les pitjors sequeres de l’agricultura valenciana a una tardor plujosa amb una històrica gota freda inclosa– ha modificat les previsions inicials que apuntaven a un sever descens de la collita fins a tal punt que, després d’aquestes pluges, es constata un increment del 10% de l’aforament respecte a la temporada anterior. Així, els olivicultores de la Comunitat Valenciana recol·lectaran al voltant de 38.000 tones d’olives, enfront de les 35.000 tones que es van registrar l’any passat.

La collita serà abundant i d’excel·lent qualitat en la majoria de les zones productores, com l’Alt Palancia, Utiel-Requena, la Vall d’Albaida o El Comptat. Entre les excepcions a aquest bon comportament productiu, AVA-ASAJA destaca els termes d’Énguera, Bunyol i Godelleta, on l’escassa pluviometria durant la primavera va causar problemes de quallat que han resultat irreversibles i que s’han traduït en minvaments de producció de fins al 40%.

L’organització agrària que presideix Cristóbal Aguado augura també unes prometedores perspectives comercials per als productors valencians després de diverses campanyes marcades per una elevada volatilitat de preus. Malgrat la recuperació dels volums d’oli a Espanya –amb un augment del 23% de l’aforament en comparació de la temporada passada– es preveu un descens de fins al 7% de la producció mundial a causa de l’enfonsament productiu en altres països com Grècia (-33%), Itàlia (-38%), Tunísia (-57%), Turquia (-30%), Portugal (-14%) o el Marroc (-21%). En aquest context, el sector oleícola espanyol espera consolidar el seu lideratge en els mercats exteriors i seguir guanyant terrè als seus principals competidors.

Amb tot, i tenint present una visió més a llarg termini, AVA-ASAJA adverteix de les febleses estructurals que pateix la producció d’oli a la Comunitat Valenciana, tals com l’escassa implantació del regadiu, l’envelliment de les explotacions i les dificultats a l’hora de mecanitzar les labors, la qual cosa encareix els costos de producció i resta competitivitat enfront de olivares de cultiu més intensiu.

Per açò AVA-ASAJA sol·licita a la conselleria d’Agricultura que destine, a través de la Llei d’Estructures Agràries, una dotació econòmica suficient destinada a facilitar l’accés al reg de suport, concentrar les parcel·les per a guanyar grandària i introduir noves varietats que resulten aptes per a la mecanització del cultiu.