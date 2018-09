Últimes setmanes per a presentar obres al Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de narrativa curta a Paiporta

Connect on Linked in

Fins al pròxim 15 d’octubre es poden presentar obres al Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de narrativa curta, que enguany arriba a la seua onzena edició. Aquest certamen literari està totalment consolidat i porta el nom d’una jove paiportina assassinada per un home que es va obsessionar amb ella. A través de la creació literària, el guardó, promogut per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Paiporta, pretén conscienciar sobre la necessitat d’acabar amb aquesta xacra social que cada any costa la vida a desenes de dones de tot l’Estat.

Les obres a concurs es poden presentar fins al 15 d’octubre a les 14.00 hores. Hi ha diferents categories i premis: D’una banda, el premi juvenil, per a persones de 10 a 18 anys, dotat amb 400 euros, i d’altra, per a adults, a partir de 18 anys, amb una dotació de 600 euros. També hi ha premis en aquestes categories per a treballs presentats per a persones empadronades a Paiporta, amb una dotació de 200 i 300 euros respectivament. A més, es manté l’accèsit de 400 euros instaurat en les últimes edicions per a la millor obra presentada en valencià que no haja sigut guanyadora de cap altra categoria.

Desenes d’escriptores i escriptors han participat en les últimes edicions del Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de narrativa curta, que sol fregar el centenar d’obres presentades, arribades des de tots els punts d’Espanya. El veredicte del jurat sobre els diferents guardons es donarà a conéixer durant els actes del Dia Internacional per l’eliminació de la Violència Contra les Dones, el 25 de novembre. Les obres premiades s’editaran, com cada, any, en un llibre que sufragarà l’Ajuntament de Paiporta.