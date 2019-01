Un any més a Almussafes s’ha celebrat la festivitat de Sant Antoni

Print This Post

A la festa de Sant Antoni han participat animals de tota clase

Un any més arriba la festivitat dels animals a Almussafes. Enguany la festivitat s’ha celebrat dissabte en més de diumenge com era habitual.

Una celebració que a la localitat d’Almussafes té molta historia, ja que es va fundar per una Penya de Carreters que s’encarregaven d’organitzar el recorregut i per les seues respectives dones que esperaven a l’església per repartir pa i estampetes beneïdes.

Al festeig no han faltat animals de tota mena però tampoc xiquets i xiquetes que han volgut anar per passar una estona.

La festivitat que s’ha convertit en tradició i costum, ha aconseguit que milers d’animals es reunisquen a Almussafes.