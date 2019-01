Un any més s’ha celebrat a Guadassuar la típica repartició de la carn

Print This Post

La festa va ser acompanyada per la muixeranga, els boleros, la dolçaina i el tabal, els cabuts i com no pels veïns

La repartició de la carn a Guadassuar ja és llegendària a la localitat, ja que és una tradició que any darrer any té molt bon recibiment entre els veïns i la gent d’altres pobles.

La cavalcada i la festivitat, són organitzades amb molt de comboi i esforç durant tot l’any pels Festers de Sant Vicent i les Festeres de la Divina Aurora.

A la cavalcada vam poder gaudir dels típics boleros, de la muixeranga i també carrosses però el més típic és la distribució a veïns i veïnes de la Mistela i dels Rotllets d’anís.

A la festa també es va comptar amb la presència d’alcaldes d’altres municipis i de la vicepresidenta de la Diputació de València com també de la Diputada de Turisme.

La celebració va començar des de les 15.00 h de la vesprada amb una gran desfilada pels carrers de Guadassuar i va acabar amb un pregó emotiu per un Fester de Sant Vicent.