Un CD recupera cants tradicionals de la Mare de Déu del Castell de Cullera

L’Ajuntament patrocina el treball del cor de la Parròquia de Sant Antoni Abat amb el qual es recupera part del patrimoni musical de la població

CULLERA. 27-12-16. La música tradicional i litúrgica en honor a la Mare de Déu del Castell de Cullera ha quedat salvaguardada per a sempre. La regidoria d’Activitats Musicals que gestiona Sílvia Roca i la parròquia de Sant Antoni Abat del municipi acaben de llançar el CD ‘Cullera canta a la Mare de Déu. Cants Tradicionals i Litúrgics a la Mare de Déu del Castell’, un recopilatori de 12 peces cantades pel cor parroquial.

Sota la direcció de Vicent Sorrentí, l’obra posa reivindica una ampla producció musical arrelada en la tradició del municipi. Així, es recullen peces com l’Himno a la Virgen del Castillo (E. Escrivá Alapont) o la Salve a la Virgen del Castillo (popular). També es compilen altres com l’Ave María (popular), la Salve Marinera (d’E. Escrivá Alapont, l’Aurora del Raval (J. Murgui amb adaptació de R. Talens), l’Aurora de Sant Antoni (J. Murgui i V. Sorrentí) o el Virolai a la Mare de Déu (V. Sorrentí).

A banda, es recullen els Gozos a Santa María del Castillo (Dr. Ríos), els Milagros de la Virgen del Castillo (popular amb adaptació de V. Sorrentí) o el conegut Himne a la Tauleta (Rdo. F. Falcó i R. Talens).

El treball de realització del CD es una iniciativa liderada per Vicent Sorrentí, qui a més és un reconegut organista cullerenc. Segons explica, fa vora quaranta anys un grup de fidels de la Parròquia de Sant Antoni Abat formaren el cor per a dignificar la litúrgia en la mateixa parròquia.

Durant estes dècades, el cor ha caminat superant-se a poc a poc, fins i tot ha sigut requerit per diverses associacions i entitats per a cantar en les seues festivitats i en altres actes.

Este disc és el resultat d’una idea que va sorgir fa molts any, quan des de l’agrupació coral es van posar com a finalitat recuperar els cants que a través del temps havien sigut dedicats a la patrona de Cullera i que estaven perduts, oblidats i fins i tot, d’alguns d’ells, no se sabia de la seua existència. El treball ha sigut molt intens, explica Sorrentí, ja que «hem hagut d’investigar en arxius, entitats, associacions,i també recollint informació de les nostres persones majors».

Per la seua banda, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha indicat que des del primer moment el consistori ha volgut donar suport a esta iniciativa «perquè suposa un treball impagable de recuperació de part del nostre patrimoni musical i a més ret honor a la patrona de Cullera, un símbol del nostre municipi»