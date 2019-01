Un curtmetratge sobre l’amor promociona la marca turística de Cullera

Print This Post

L’audiovisual ‘Cullera enamora’ s’estrena en la plaça central de Fitur

Jordi Mayor: «Estos quatre anys han sigut bons per al sector»

Per què ens enamorem, de qui, de què i com? També és possible fer-ho d’un lloc? El curtmetratge ‘Cullera enamora’ intenta donar resposta a estes qüestions. La producció audiovisual s’ha estrenat este dimarts en la plaça central de l’estand de la Comunitat Valenciana en Fitur.

El curt, d’uns 12 minuts de durada, relata la història d’una turista francesa, encarnada per l’actriu Alexia Monterde, que troba l’amor a la ciutat riberenca durant unes vacances. Enamorada de Cullera i del jove al qual ha conegut allí, l’actor Robert de la Fuente, trenca amb la seua rutina a París i es decidix a viure l’aventura de la seua vida a la ciutat mediterrània on li esperen experiències inoblidables.

Produït per l’Ajuntament de Cullera, el seu realitzador és el cullerenc Jordi Piris, que en la seua llarga trajectòria ha fet esta vegada la seua primera incursió en un curtmetratge de temàtica turística. La banda sonora és del valencià David Cervera, guanyador de premis com l’aconseguit a la millor música original per una coproducció de TV3.

La història aborda les teories científiques sobre l’enamorament que experimenten les persones i es pregunta si això es pot aplicar també a llocs. Mentre avança el relat, es recorren alguns dels llocs i esdeveniments més significatius de Cullera. El mediterrani, la gastronomia, el patrimoni, la tradició, la naturalesa, les festes, el Medusa o l’oci nocturn són alguns dels aspectes que es reflectixen en la producció cinematogràfica.

Esta tematització del curt servix com a base dels nous espots publicitaris promocionals de la ciutat. De la mateixa manera, la producció cinematogràfica amb la qual, a més participarà en festivals de curts sobre turisme.

El regidor de Turisme, Javier Cantos, ha sigut l’encarregat de presentar el curtmetratge davant el públic assistent, entre els quals es trobaven empresaris del sector i touroperadores.

«Ens trobàvem que molta gent ens deia que estava enamorada de Cullera i vam creure que l’eslògan ‘Cullera enamora’ reflectia a la perfecció el sentiment que genera la nostra ciutat en molta gent que és addicta als seus encants», ha dit l’edil.

El curtmetratge servirà per a seguir amb la campanya de promoció de la marca turística d’una forma original, segmentant millor als públics als quals ens volem dirigir a través de diversos microspots que tractaran qüestions que poden enganxar des d’un jove fins a un públic més adult.

«Oferim un relat d’emoció en el qual estan tots els ingredients necessaris per a viure una experiència vacacional i vital única: un clima espectacular amb més de 300 dies de sol a l’any, les millors platges, gastronomia amb personalitat pròpia, identitat, història, tradició i amor, molt d’amor, el que oferim de forma desinteressada a qui ens visita», expressava l’alcalde, Jordi Mayor.

A la presentació també ha assistit el director general de Turisme de la Generalitat, Josep Gisbert. El responsable autonòmic assegura que el relat d’emoció que ven Cullera està en la línia de l’estratègia del Consell per a la promoció del territori i els seus atractius i ha animat al consistori a perseverar en esta fórmula, que tan bons resultats està donant per al sector en la Comunitat Valenciana.

Quatre anys bons

L’acte central de la delegació de Cullera en Fitur 2019 ha servit també perquè l’alcalde del municipi haja fet balanç de què han significat estos quatre anys per al turisme local. En termes generals, Major estima que han sigut «molt bons» en contraposició al període de crisi anterior.

«Ens trobem amb un sector deprimit, que havia collit els pitjors resultats de la seua història i amb una temporada que a penes durava dos mesos. En data de hui, s’han implementat accions de modernització, dinamització i treball transversal perquè tot el que es faça des del consistori tinga un enfocament turístic. A més, hem fet promoció de la marca i posat en marxa noves iniciatives que han tingut molta repercussió. Així mateix, s’han activat plans perquè fora de la temporada alta hi haja també activitat turística i s’ha aconseguit que en mesos que abans estaven morts com a març o maig, hi haja bons resultats», ha dit.

Amb tot, en estos quatre anys s’han recuperat les xifres d’ocupació, que han tornat a ser com les dels millors temps, s’ha creat ocupació i s’ha iniciat un procés de recuperació del prestigi de la marca», ha valorat Jordi Mayor. Com a exemple, ha destacat que ja per al mes de juny «els hotels ens comuniquen que estan al 100% entre setmana».

Més sobre FITUR

S’ha establit com l’esdeveniment de turisme més important d’Espanya. L’any passat van participar més de 10.000 empreses expositores de 165 països i regions. En total, més de 140.000 professionals van atendre 110.000 visitants de públic en general.

Igual d’important la presència dels quasi 8.000 periodistes que servixen d’altaveu en la fira, una mostra objectiva de la gran importància i expectació que genera FITUR.