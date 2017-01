Un món de fantasia acompanyarà els Reis Mags a Cullera

Ses Majestats iniciaran el seu recorregut d’il·lusió en la plaça de la Constitució després de visitar els ancians de la residència municipal

CULLERA. 04-01-17. Està confirmat. Este mateix matí una missiva reial ha arribat fins a l’Ajuntament de Cullera. Els remitents són Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Tots tres han certificat la seua presència en la ciutat este dijous, dia 5, fidels a la seua cita amb els xiquets i xiquetes cullerencs. Els tres monarques desfilaran en una cavalcada en la qual la fantasia animada d’ahir i de hui els acompanyarà en un recorregut d’il·lusió.

Melcior, Gaspar i Baltasar tenen previst arribar a les portes de la Residència de la Tercera Edat a les 17 hores, on com és costum visitaran els ancians per a portar-los un poc de la il·lusió que tenen previst repartir a Cullera la nit de Reis. Allí seran rebuts per l’alcalde, Jordi Mayor; el regidor de Festes, Pere Manuel i la responsable de la Residència, Francesca Ortiz.

Després de la cita de rigor amb les persones majors, es desplaçaran fins a la plaça de la Constitució (Oasi) per a, a partir de les 18 hores, iniciar la cavalcada que discorrerà per les següents zones: Avinguda Blasco Ibáñez – 25 d’Abril – Plaça Andrés Piles – País Valencià – Colón – Del Vall – Plaça de la Llibertat – Rei en Jaume – La Bega – Passeig Dr. Alemany – Plaça de la Verge.

Serà en este últim emplaçament on es disposarà un entarimat amb els trons reials perquè el primer edil els faça lliurament de la clau de la ciutat. Posteriorment, els tres mags saludaran els xiquets, els qui podran pujar i fer-se fotos amb ells. A banda, es lliuraran els premis als guanyadors del concurs de cartes als Reis.

Personatges coneguts i sorpreses

La cavalcada d’enguany a Cullera comptarà amb tres comparses, cadascuna presidida per un dels reis. L’espectacle preparat per la regidoria de Festes i en el qual participaran al voltant de 150 artistes, es titula ‘Un món de fantasia’ i està inspirat en personatges infantils de diferents èpoques.

Així, la primera de les comitives estarà dedicada al Rey León, mentre que la segona es compon de personatges més actuals com la Patrulla Canina, Pepa Pig o els Minions. La tercera homenatja al clàssic la Bella y la Bèstia. En la cavalcada també participaran els grups tradicionals com els de tabal i dolçaina, danses o cavalleries i es repartiran dolços entre els assistents. Els organitzadors, a més a més, es reserven sorpreses.

Prèviament, este dimarts i dimecres un emissari reial s’ha dedicat a arreplegar les cartes dels xicotets —i no tan xicotets— dirigides als Reis Mags. Pel vestíbul de l’Auditori Municipal del Mercat han passat centenars de menuts carregats d’il·lusió. Els xiquets han dipositat les seues cartes, han comentat les seues inquietuds a l’enviat reial i han rebut caramels per a endolcir l’espera de la nit més màgica de l’any.

Activitats paral·leles

La programació nadalenca seguix en marxa a Cullera. Continua oberta la pista de patinatge i la zona de jocs inflables en els Jardins del Mercat i el dia de Reis es podrà gaudir de l’espectacle ‘Circus Mágicus’, màgia amb Pedro Moya, que tindrà lloc en el Saló Multiusos a les 18 hores. L’entrada és gratuïta fins a completar l’aforament.