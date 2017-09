Un nou curs al col·legi Alborxí d’Alzira

Comença un nou curs escolar i, com sempre, ens ompli de goig veure les xiquetes i els xiquets una altra vegada després de les vacances estiuenques. Des del centre volem transmetre un missatge d’il·lusió que ens farà treballar, amb la col·laboració de les famílies, per l’educació del nostre alumnat. Seguim avançant en tots els projectes que hi ha en marxa: foment lector, programa plurilingüe (amb l’impartiment de l’assignatura de Plàstica des de 1r a 6é de primària, en anglés), xarxa de llibres, música a l’escola, hort escolar, pla de millora contínua, pla d’atenció a la diversitat, projectes d’innovació educativa, tertúlies literàries, grups cooperatius…. I tot perquè creguem en allò que fem, en allò que és bo per al nostre alumnat. Volem continuar essent una escola capdavantera que fomente una educació de qualitat i en valors amb la participació de totes i de tots.

Així mateix continuem millorant, amb la col·laboració de les administracions, les instal·lacions del centre: reforma del pati d’infantil, l’adequació del pati de primària per a evitar que s’inunde, retirada dels xops afectats per plagues i substitució per d’arbres autòctons (novembre), pintura de les aules de l’escola, instal·lació de porteries noves a les dos pistes poliesportives, fibra òptica…

Bon curs a totes i a tots!