Un pla d’estalvi energètic permet a Carcaixent estalviar 137.000€ en un any

La millora en la gestió i en els usos i procediments habituals en l’enllumenat públic i les instal·lacions municipals han possibilitat estalviar un 30% respecte de 2015

La continuïtat d’un Pla d’Estalvi Energètic en l’enllumenat públic i instal·lacions municipals ha permès a l’Ajuntament de Carcaixent estalviar 137.000 euros al llarg de l’exercici de 2016. Este importat estalvi s’ha aconseguit amb una gestió més eficient dels recursos i millorant els usos i procediments habituals en l’ús de l’enllumenat. Així, s’han realitzat millores en les instal·lacions actuals, s’han aplicat noves tecnologies per fer un ús més eficient de la xarxa d’enllumenat i s’han renegociat les tarifes amb les empreses energètiques mitjançant un conveni amb la Diputació.

Totes les mesures aplicades han propiciat que l’estalvi al consum energètic també haja sigut significatiu, de manera que s’han consumit 338.170 Kwh menys que a 2015 el que, a més que la reducció en la factura i en la potència contractada, suposa que s’han deixat d’emetre 219.810 kg de CO 2 a l’atmosfera. Les actuacions realitzades asseguren que l’estalvi en el consum energètic siga també constant, fet que possibilitaria mantindre’n la reducció del consum i fins i tot reduir-lo en els pròxims anys.

En concret, una de les actuacions més significatives d’este pla és el canvi de lluminàries tradicionals a les de tipus LED, de menor potència i adaptades a la normativa estatal i europea. Este tipus de bombetes consumeixen un 80% menys que els focus tradicionals i tenen una major vida útil. A més a més, el material del que estan fabricades és reciclable, amb els beneficis clars per al Medi Ambient que açò comporta.

Per altra banda, s’ha treballat en una optimització dels usos i procediments habituals en la utilització dels recursos elèctrics, tant en l’enllumenat públic com en el dels edificis i instal·lacions municipals D’esta manera, mitjançant la instal·lació de noves tecnologies, s’ha continuat insistint en el reajustament de l’encesa de la il·luminació al carrer a la posada i eixida del sol per mantenir els nivells lumínics necessaris, tot tenint en compte els festius i dates especials i no malbaratar energia

En quant als edificis i instal·lacions municipals s’han instal·lat detectors de presència en i rellotges en els aires condicionats per fer-ne un ús més intel·ligent dels recursos. D’igual manera, s’han implantat altres protocols d’estalvi com el tractament de l’aigua de la Piscina Coberta Municipal amb radiació ultraviolada o la col·locació d’una manta tèrmica. Per a la realització de tots estos treballs ha sigut necessària la contractació de tres treballadors, que han pogut agilitzar la implementació de les millores en menor temps.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, ha agraït l’esforç realitzat pels tècnics i operaris del Departament d’Enllumenat, i ha recordat que una de les línies de treball de l’actual equip de govern és ser el més eficients possible en la gestió. També ha destacat que l’estalvi és més valuós si es tenen en compte els beneficis per al Medi Ambient que han comportat les noves mesures «entenem la eficiència en la gestió com una actitud global, per tant aconseguir millorar-la de manera responsable i sostenible amb el nostre entorn, resulta molt satisfactori ja que repercuteix en el benestar de totes i tots”.