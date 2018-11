Un ‘racó lila’ en la biblioteca de Cullera per a lluitar contra la violència masclista

Print This Post

L’ajuntament dedica una setmana a la lluita contra esta xacra amb un extens programa d’activitats

L’Ajuntament de Cullera, des de la seua regidoria d’Igualtat, inicia demà la seua setmana contra la violència de gènere. Ho fa amb un extens programa que es desenvoluparà fins al pròxim 29 de novembre.

Les jornades acolliran diversos actes culturals destinats a combatre esta xacra social que solament a l’octubre s’ha cobrat 4 víctimes mortals a Espanya, 43 en el que va d’any. Tot açò sense explicar el masclisme i la discriminació que moltes dones patixen diàriament en molts aspectes de les seues vides.

El teatre ‘La nova història de Caputxeta’ serà el primer esdeveniment del programa. L’obra es representarà demà al matí per a públic en edat escolar.

El divendres 23, el carrer Nou acollirà a les 9 del matí un acte institucional d’homenatge a les víctimes d’este tipus de violència i després, a les 12 hores, alumnes de cada centre educatiu llegiran un manifest contra la violència masclista en la Casa Consistorial.

El documental ‘Veus contra el silenci’ es projectarà el dilluns 26 en l’Auditori Municipal amb un col·loqui posterior.

Una de les iniciatives més cridaneres de la setmana serà la inauguració d’un ‘racó lila’ en la Biblioteca Municipal. Este espai cerca reforçar el concepte d’igualtat i la lluita contra la violència de gènere entre els més jóvens a través de llibres i contes. La inauguració tindrà lloc el dimarts 27 a les 17.30 hores i estarà seguida d’un espectacle de contacontes.

El dimecres 28 es representarà ‘Qui bé et vol, et farà riure’ en els instituts Llopis Marí i Blasco Ibáñez. Una ‘clownferencia’ que pretén transmetre els missatges d’una manera diferent, calant en els jóvens a través de l’humor.

El divendres 29 acabaran les jornades amb una taula redona en l’Auditori Municipal per a dialogar sobre esta problemàtica. Entre els participants es troben Rosa Guiralt, fiscal delegada de la Fiscalia de Violència de Gènere de València, José Luis Mendoza, Magistrat del Jutjat núm. 4 de Sueca, Maria Such Palomares, Directora General de l’Institut de les Dones i Igualtat de Gènere i Anna Gimeno Berbegal, periodista i coautora del ‘Manual d’estil per al Tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicació’. La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Cullera, Francesca Ortiz, serà l’encarregada de moderar la taula redona.

Ortiz assegura que la Setmana contra la Violència de Gènere és una oportunitat de visibilitzar la problemàtica masclista i acostar-la de manera directa als ciutadans. A les jornades se suma el treball que des del consistori és realitzar els 365 dies de l’any a la recerca d’un canvi de consciència cap a la igualtat.