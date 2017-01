Un servei d’orientació laboral assessorarà més de 300 aturats de llarga durada a Sueca

Sueca, 05/01/2017. L’Ajuntament de Sueca posa en marxa un nou servei d’orientació laboral dirigit principalment als aturats de llarga durada del municipi. El consistori ha rebut una subvenció per valor de 44.566,66 per desenvolupar el programa Emcold, en el qual s’han contractat tres professionals durant sis mesos per tal que assessoren principalment als parats de llarga durada de la localitat, remesos pel centre SERVEF de Sueca, amb l’objectiu de millorar la seua ocupabilitat i afavorir la inserció laboral dels demandants.

El servei d’orientació laboral, instal·lat a la Ludoteca Municipal, 1ª planta (C/ Cronista Ribera), dissenyarà un itinerari personalitzat d’inserció a les persones ateses. L’itinerari comprén diferents fases entre les quals es diferencia el diagnòstic, el desenvolupament amb actuacions d’identificació d’alternatives professionals, accions d’informació sobre la formació recomanada, d’orientació sobre aspectes personals i recerca d’ocupació per Internet i una darrera fase de recerca activa d’ocupació i seguiment de l’usuari.

A tots ells els prepararan per a superar les entrevistes personals i altres processos de selecció i els donaran suport i consells també en l’elaboració del currículum i cartes de presentació. A més, també es realitzaran accions col·lectives a través de tallers que s’organitzaran en funció de les necessitats detectades i en finalitzar el procés, des del servei es farà també el seguiment de la inserció del candidat. Cada orientador podrà atendre a un màxim de 120 persones, pel que s’estima que durant este període, es podrà atendre més de 300 usuaris.

El govern municipal de Sueca, des de l’inici de la legislatura, ha dut a terme diverses accions per pal·liar la problemàtica de l’atur en la localitat. En este sentit, el consistori també s’ha adherit recentment a altres programes de foment de l’ocupació com ara l’Emcorp, l’Emcorjv o Salari Jove o l’Emcord, per a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada.