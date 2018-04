Un taller de ciclocostura per aprendre a reciclar diferents materials de la bicicleta

Connect on Linked in

Bosses, cinturons o arracades. Són alguns dels accessoris que l’artista Elisabeth Lorenzi realitza amb materials de la bicicleta que ja no s’utilitzen.

En aquest taller de ciclocostura, la finalitat és aprendre a reciclar tots estos materials que sempre acaben al fem.

Una jornada que s’ha organitzat per a commemorar el Dia Mundial de la Bicicleta i que, fins al 20 de maig, València Ciutat Amable celebrarà diferents actes per a fomentar l’ús d’este transport.

Un taller per a seguir reivindicant la importància de fomentar l’ús de la bicicleta a la ciutat, per tots els beneficis que té tant per a la salut com per al medi ambient.