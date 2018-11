Un total de 16 municipis es convertiran en ‘Smart Cities’

Connect on Linked in

Municipis com la Pobla de Vallbona, Torrent, Carcaixent, Vilamarxant, Faura, Loriguilla, Picanya, Bétera, Meliana, Alcàsser, Cullera, Benagèber, Requena, Paterna, Sagunt o Marines, s’han adherit al projecte d’Smart Cities, impulsat per la Diputació de València

Iván Martí, diputat de Modernització: “Amb estes ajudes farem possible que els ajuntaments enceten noves línies de treball, que ens situaran a la avantguarda tecnològica”

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha fet oficial la resolució definitiva de les subvencions a diferents ajuntaments per a les actuacions de ciutats intel·ligents, Smart Cities. En total 16 municipis han estat seleccionats per a fer de les seues localitats, Smart Cities: La Pobla de Vallbona, Torrent, Carcaixent, Vilamarxant, Faura, Loriguilla, Picanya, Bétera, Meliana, Alcàsser, Cullera, Benagéber, Requena, Paterna, Sagunt i Marines.

La convocatòria tenia un pressupost de 250.000 euros per aquest any, i l’objectiu era concedir fins a 20.000 euros per iniciativa, amb una subvenció del 80% per part de la Diputació de València. Aquests diners estan destinats a la compra, instal·lació i configuració de dispositius intel·ligents que s’integren en la plataforma de la institució provincial, per tal de recollir dades per a poder analitzar-les i millorar, així, l’eficiència de multitud de serveis municipals, com ara eficiència energètica en edificis i piscines; enllumenat públic; rutes escolars segures; afluència de persones; gestió de la mobilitat; gestió de l’aigua i del so; passos de vianants intel·ligents; aparcament; i risc intel·ligent.

El diputat de Modernització, Iván Martí, ha assenyalat que “amb estes ajudes farem possible que els ajuntaments enceten noves línies de treball, que ens situaran a la avantguarda tecnològica”. I ha afirmat que “per a fomentar l’ estratègia d’Smart Cities de les entitats locals de la província, la Diputació ha posat en marxa aquesta línia de subvencions per a l’adquisició de dispositius intel·ligents, que enviaran les dades recollides a la plataforma de la Diputació”.

A més, mitjançant aquesta convocatòria, la institució provincial vol ajudar als ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors perquè puguen dotar-se de tecnologia adequada per optimitzar els serveis que ofereix la plataforma Smart. Així com “poder comparar l’eficiència d’un mateix serveix entre tots els municipis d’una mateixa província és un repte que, fins ara, no s’aconseguit, i que permetrà realitzar bones pràctiques i aconseguir millores de serveis, cost, sostenibilitat i orientació a la ciutadania”, ha remarcat Martí.

Gran participació dels ajuntaments

A la convocatòria es presentaren un total de 50 sol·licituds de 38 municipis diferents. La valoració, que ha estat realitzada per a seleccionar les abans esmentades localitats, ha tingut en compte exclusivament criteris tècnics que estaven prèviament anunciants a la convocatòria.