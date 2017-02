Un total de 208 aturats d’Almussafes es presenten als Plans d’Ocupació Local de 2017

El pròxim dilluns 13 de febrer es reunirà per primera vegada la comissió encarregada del procés de baremació, que es calcula que durarà una setmana

Dins d’aquest projecte, aquest 2017 l’Ajuntament contractarà a 60 persones en tres tandes de 20 treballadors cada 4 mesos

Almussafes, a 10 de febrer de 2017. L‘Ajuntament d’Almussafes registra un augment en les sol·licituds per a participar en els Plans d’Ocupació Local d’aquest 2017 fins a aplegar a les 208. A partir del pròxim dilluns 12 de febrer, la comissió tècnica començarà la baremació amb els criteris establits en les bases. Després d’aquest pas, es publicarà la llista provisional d’admesos i s’espera que els seleccionats per a la primera fase, que emprarà a 20 persones, comencen la seua labor a principis de març. El consistori municipal destina 400.000 euros enguany a aquesta qüestió i calcula que en 2019 hauran pogut accedir a aquesta iniciativa entre 250 i 300 veïns.

Després de l’èxit obtingut en la seua posada en marxa el passat 2016, l’Ajuntament d’Almussafes ja ha iniciat el procediment per a continuar amb els plans d’ocupació local en el present exercici, gràcies al com un total de 60 almussafenys tindran l’oportunitat de treballar durant quatre mesos en les tres fases establides, i per a les quals s’ha destinat una inversió de 400.000 euros amb càrrec íntegre als pressupostos municipals.

Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, que ha romàs obert del 25 de gener al 8 de febrer, a partir del pròxim dilluns 13 es procedirà a la baremació de les 208 candidatures segons els criteris establits en les bases. Aquest procés, que durà a terme una comissió de selecció formada íntegrament per tècnics municipals, “s’allargarà al voltant d’una setmana a causa de la gran quantitat de peticions presentades”, adverteixen des del departament d’Ocupació. Una vegada finalitzada la baremació es farà pública la llista provisional.

“L’augment de les peticions ens confirma la necessitat de plantejar aquests plans que, tal com ens traslladen els veïns quan tenim l’oportunitat de parlar amb ells, suposen una autèntica pilota d’oxigen per a les complicada situació econòmica per la qual travessen moltes famílies”, justifica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Criteris de baremació

Entre les novetats que apareixen en aquests plans, a més de l’ampliació del nombre de places disponibles, que passen de 40 a 60, es troba l’eliminació dels límits per qüestió d’edat, encara que sí que s’aplicarà una discriminació positiva a aquells candidats que siguen menors de 25 anys o majors de 45 anys, les franges amb una major dificultat d’inserció laboral.

Els criteris de baremació valoren el nivell d’ingressos de la unitat familiar, l’existència de responsabilitats familiars dels candidats, l’existència de discapacitat, la condició d’aturat de llarga durada i la situació d’exclusió social, a més d’aplicar una discriminació positiva a favor de les dones.

Així mateix, en aquesta nova convocatòria de l’oferta d’ocupació s’han introduït nous criteris com la participació en programes de voluntariat, la no participació en els POL 2016 i la valoració dels informes sobre el treball realitzat en anteriors contractacions, si es dóna cas.

Els primers seleccionats per a formar part d’aquests plans s’incorporaran als seus llocs a principis de març exercint funcions de peons de jardineria, operaris de neteja, conserges, obrers de la construcció, pintors, auxiliars administratius i fontaners.

Al final del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació 2016-2020, es calcula que entre 250 i 300 veïns d’Almussafes hauran participat en alguna de les fases d’aquests Plans d’Ocupació Local impulsats per l’equip de govern municipal.