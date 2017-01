Una exposició tancarà la commemoració del centenari de Carcaixent com a ciutat

El dissabte se celebrarà el Ple extraordinari per a commemorar el títol de ciutat ajornat a causa de les pluges

Este diumenge s’inaugurarà l’exposició «Carcaixent 1916. Una mirada a la ciutat fa 100 anys», un recull de material històric sobre la realitat de Carcaixent fa un segle i el procés per a la concessió del títol de ciutat. Abans, a les 11:30, en l’Auditori de les Dominiques se celebrarà el ple extraordinari per a commemorar el títol de ciutat, acte que s’hagué d’ajornar el passat 18 de desembre a causa de les intenses pluges. Amb estes dos activitats, més la inauguració d’una placa homenatge, es posarà punt i final a la celebració del centenari de ciutat.

L’exposició «Carcaixent 1916. Una mirada a la ciutat fa 100 anys» explica com era Carcaixent en 1916 a molts nivells. Analitza l’agricultura, l’economia, la demografia, però també les associacions, la cultura, les principals personalitats del moment, entre altres aspectes rellevants de l’època. L’exposició compta amb 18 panells amb un clar esperit divulgatiu i molta càrrega visual, per tal d’acostar un període brillant de la història de Carcaixent a tots els públics. S’hi podran veure fotografies i documents que ens expliquen eixe moment, tot posant el punt d’atenció en la concessió del títol de ciutat per mitjà de l’exposició de l’acta d’aquell moment i d’altres documents relacionats.

L’exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de l’historiador Francesc Torres, de l’arxivera municipal, Mari Creu Trujillo, del cronista oficial de Carcaixent, Bernat Daràs, i d’altres persones que han aportat els seus coneixements i materials per al muntatge. L’exposició es podrà visitar en la Sala Sant Llorenç fins al 12 de febrer de dilluns a diumenge de 19 a 21 hores, i també els dissabtes i diumenges al matí de 12 a 14 hores.

Per altra banda, a les 11:30 hores, Carcaixent celebrarà la concessió del títol de ciutat amb un ple extraordinari que estava previst celebrar el passat 18 de desembre, però que s’hagué d’ajornar per qüestions meteorològiques. Amb este acte es vol recordar la sessió plenària que es va celebrar a Carcaixent el 24 de desembre de 1916, en què es va donar a conéixer a la població de forma oficial que havien passat de ser vila a ser ciutat. A més de la part institucional, es comptarà amb la participació de Bernat Daràs, cronista oficial de Carcaixent, que basarà la seua intervenció en els principals fets ocorreguts durant el 1916 i que conduïren a la concessió del títol. Per finalitzar, es retrà un homenatge a Juan Bautista Llopis Llopis, l’únic veí de Carcaixent que ha viscut els primers cent anys de Carcaixent com a ciutat.

També per al dissabte de matí està prevista la inauguració de dos plaques commemoratives, del Centenari del títol de Ciutat i del 50 aniversari del Ral·li Humorístic de Carcaixent. La primera estarà ubicada a la façana de l’Ajuntament en el carrer Julià Ribera i anirà dedicada a a tota la gent que habitava Carcaixent el 1916, «pel seu treball, pel seu esforç, per la seua lluita decidida i la voluntat de deixar-nos un poble millor». Per la seua part, la placa homenatge al Ral·li estarà integrada en el paviment de la Plaça del Mercat i estarà dedicada a totes les persones que «fan, feren i faran» possible esta festa tan característica.