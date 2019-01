Una nova rotonda millorarà la seguretat en l’accés a Paiporta per la CV-406

Connect on Linked in

La Diputació de València, a petició de l’Ajuntament, redacta el projecte, que eliminarà un punt conflictiu per a la circulació

Aquesta rotonda contribuirà de manera decisiva a millorar la seguretat en un punt conflictiu per al trànsit, ja que es tracta d’un dels accessos més concorreguts del poble, format actualment per una intersecció en què conflueixen dos vies, una d’elles, d’entrada al poble, en què els cotxes acostumen a circular a certa velocitat.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, s’ha interessat per les evolucions de les actuacions dels tècnics encarregats de la redacció del projecte, i ha visitat la zona acompanyada de l’arquitecte municipal per tal d’assabentar-se dels detalls de l’obra. La dirigent paiportina ha comentat que “aquesta rotonda solucionarà els problemes de seguretat que generava un encreuament on s’han produït alguns accidents, dos d’ells, molt recentment”, i que “l’Ajuntament ha detectat aquesta necessitat i ha negociat amb la

Diputació per a que s’agilitzaren els tràmits de cara a executar l’obra”.

L’alcaldessa s’ha mostrat satisfeta amb aquesta nova obra en particular, i amb la inversió de la Diputació de València a Paiporta en general: “Fa poc s’ha presentat un balanç des de 2015 fins ara, i hem sabut que al nostre poble han invertit un 50% més que en la legislatura anterior, a més, amb criteris objectius i no per pur amiguisme, com era habitual quan el PP governava a Paiporta i a la pròpia institució provincial”.

Per a Martín, “tot i que la rotonda no suposarà un gran dispendi econòmic, és una obra útil i necessària i, al remat, exemplifica la manera d’actuar lògica i eficient que ha marcat el rumb de la Diputació des de 2015, molt allunyada de ‘pufos’ de corrupció i actuacions efectistes de l’època de Rus i Ibor”.