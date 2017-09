Una trentena de almussafenys participen en les activitats de la Ruta de la Salut 2017

La iniciativa, organitzada per la Diputació de València en col•laboració amb l’Hospital General, va passar ahir dimarts 12 de setembre per la localitat

A través d’una conferència, tallers i proves diagnòstiques, la campanya busca fomentar l’estil de vida saludable i la prevenció de malalties

Almussafes, a 13 de setembre de 2017. Ahir, dimarts 12 de setembre a partir de les 17 hores, el Centre Cultural d’Almussafes va acollir una de les parades de la “Ruta de la Salut 2017”, el programa organitzat per la Diputació de València al costat de l’Hospital General per a fomentar la cura de la salut dels habitants de la província. Durant al voltant de dues hores, una trentena de almussafenys i almussafenyes van participar en les tres activitats vinculades a la iniciativa: la conferència, el taller i les proves diagnòstiques, en les quals professionals de l’àmbit sanitari van aportar consells sobre nutrició, exercici físic i prevenció de malalties.

Els almussafenys i les almussafenyes han respost de forma molt positiva a la crida realitzada des de l’Ajuntament de la localitat per a participar en la “Ruta de la Salut 2017”, una iniciativa impulsada per la Diputació de València, en col•laboració amb l’Hospital General de la ciutat i la Generalitat Valenciana, que enguany passarà per un total de 70 municipis de la província per a conscienciar als veïns i veïnes de la importància de cuidar-se i de realitzar-se periòdicament proves diagnòstiques que descarten qualsevol tipus de malaltia.

La parada realitzada a Almussafes es va dur a terme ahir dimarts 12 de setembre entre les 17 i les 19 hores en el Centre Cultural i durant la mateixa, els 30 assistents que es van donar cita en la infraestructura per a participar en la convocatòria van tenir l’oportunitat de formar-se al voltant de qüestions relacionades amb aspectes tan importants per a la salut com l’obesitat, el risc cardiovascular, les malalties respiratòries, la prevenció de ictus i infarts, l’apnea del somni, la grip, la vacunació o l’osteoporosi, entre altres patologies.

“L’èxit d’assistència registrat amb aquesta activitat constata l’interés dels veïns i veïnes del municipi en la cura de la seua salut, per la qual cosa seguirem endavant amb l’organització no solament d’iniciatives que ja han demostrat el seu bon funcionament sinó amb altres noves, per a continuar sent un referent en la promoció dels hàbits de vida saludables”, explica el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.

El coordinador de la Ruta de la Salut, Francesc Cabo, i la directora de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes, Laura Acuña, van presidir l’acte de presentació de la jornada, durant la qual els participants també van poder sotmetre’s a diferents revisions mèdiques per a comprovar si es trobaven bé o si algun dels nivells estava descompensat, la qual cosa podria alertar sobre el patiment d’alguna malaltia. A més, també es va posar a la disposició dels assistents un taller de fisioteràpia en la qual professionals sanitaris van realitzar una exploració per a descartar problemes relacionats amb els ossos i els músculs.