A UNIÓ i AVA demanen a l’Ajuntament de Sueca que aporte els diners necessaris per a completar la reparació dels camins rurals del terme municipal

Una negligència de la Regidoria d’Agricultura no pot ser suportada pels veïns de Sueca, qui hauran de patir ara dos anys sense reparació d’alguns camins rurals

LA UNIÓ de Llauradors i la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) insten a l’Ajuntament de Sueca a que “trobe els diners on faça falta” per a que hi haja pressupost per al Pla de Camins i Vials 2018-2019.

La pèrdua d’una subvenció per valor de 112.862 euros, en no haver presentat a temps la documentació la regidoria d’Agricultura, és una errada molt greu que no pot ser suportada pels veïns, els quals patiran ara tindre els camins pels quals transiten sense reparar durant els pròxims dos anys.

Ambdues organitzacions agràries assenyalen que els camins del terme municipal es deterioren i necessiten reparació. Per això reclamen a l’Ajuntament que els diners de la subvenció que han perdut els traguen d’altra partida o d’on vullguen, però que estiguen per a l’ús al qual estaven destinats.

Dos anys sense arreglar els camins és una autèntica barbaritat a juí de AVA i LA UNIÓ ja que poden originar-se, a més dels mals de cap que ocasiona a la gent que els utilitza, tant llauradors com la resta de veïns que els utilitzen per a transitar o fer esport, possibles accidents o solsides.