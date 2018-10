LA UNIÓ denuncia que el preu del gasoli agrícola supera de mitjana la barrera de l’euro per litre a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors critica que el preu del gasoil agrícola se situe de mitjana a la Comunitat Valenciana en una xifra superior a l’euro per litre (1,031 € CV / 1,031 en província València; 1,046 en la de Castelló i 1,017 en la d’Alacant), creixent fins i tot a un ritme molt superior al que ho fa la cotització del cru. Concretament els seus preus han augmentat quatre vegades més en els últims quatre mesos.

LA UNIÓ, després de fer una anàlisi de les dades, ressalta que entre juliol i octubre d’enguany, el barril de petroli OPEP s’ha incrementat en un 11%, mentre que en el mateix període el gasoil agrícola ha passat d’una mitjana de 0,679 €/litre als 1,031 €/litres d’ara.

Els preus del gasoil B, utilitzat en la maquinària i els motors agrícoles han augmentat en aquests últims quatre mesos fins a situar-se, pràcticament de colp, als nivells més alts de la seua història, que es van donar en l’estiu de 2012, quan es va deslligar la crisi de gasoil. En aquest curt període la pujada implica que omplir un dipòsit d’un tractor li costa cada vegada més al llaurador valencià que no pot traslladar aquests increments en els preus dels seus productes agraris.

L’encariment del preu del gasoil coincideix en el temps amb l’anunci del Govern central d’augmentar els impostos als combustibles dièsel, la qual cosa ha generat incertesa en el sector agrari i altres col·lectius sobre si açò repercutirà i com als gasoils d’ús professional.

L’organització agrària explica que del preu del gasoil agrícola, aproximadament la quarta part són impostos; encara que en determinats moments ha arribat a representar el 50%. L’IVA constitueix la major proporció, encara que també es troba l’Impost Especial d’Hidrocarburs (IEH), que grava el combustible agrícola simultàniament amb un tipus general de 78,71 €/1.000 litres; un tipus especial de 6 €/1.000 litres i un tipus autonòmic variable, a decisió de les CCAA, entre el “0”, que aplica la majoria, fins a 12 €/1.000 en alguna d’elles. A partir de l’1 de gener de 2019 el IEH s’incrementarà a causa que el tipus autonòmic d’aquest impost és assumit per un tipus especial de 18 €/1.000 litres en tota Espanya.

D’altra banda, LA UNIÓ recorda que el passat any, el Govern va rebaixar la quantia de la devolució del tipus general del IEH, ja que no es reemborsa el total, sinó solament la quantitat de 63,71 €/1.000 litres. A més, assenyala l’organització, cal tenir en compte que més del 70% del gasoil B no es beneficia d’aquesta devolució.

“Pagant l’electricitat més cara d’Europa i amb aquestes pujades del combustible, per més esforços i inversions que fem els llauradors i ramaders per ser energèticament més eficients, ens porten a un col·lapse de l’activitat agrària”, han expressat des de l’organització. “L’empipament dels llauradors, sobretot dels professionals que vivim d’açò, creix encara més de pressa que el preu del gasoil i si no es controla el Govern es va a trobar amb una reacció que potser no s’espere”, afigen.

LA UNIÓ considera que la fiscalitat del gasoil per a ús dels professionals agrícoles ha de revisar-se, mitjançant l’aplicació d’un tipus zero del IEH i la rebaixa de l’IVA al tipus reduït permès per la normativa europea; a més de sotmetre a les empreses distribuïdores de combustibles a una vigilància activa contra possibles pràctiques anticompetitives.