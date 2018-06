LA UNIÓ de Llauradors alerta d’una pujada del preu del gasoil agrícola d’un 34% en només un any

Print This Post

Depenent de la capacitat del tractor el sobrecost d’omplir el dipòsit pot anar de 18 a 63 euros

L’augment també es trasllada a fertilitzants, herbicides i plàstics

27 de juny de 2018.- LA UNIÓ de Llauradors denuncia que el preu del gasoil B (agrícola) se situa un 34% més car que l’any anterior i per això reclama mesures al Govern per a compensar aquesta pujada que repercuteix directament en les rendes dels llauradors del nostre territori i que es trasllada també a altres inputs derivats del petroli com els fertilitzants, herbicides o plàstics.

Amb les cotitzacions actuals, a un llaurador valencià li costa cada vegada més diners omplir el dipòsit del seu tractor amb gasoil agrícola. Per exemple, completar el dipòsit d’un tractor fruiter-vinya de 80 litres té ara un sobrecost de 18 euros respecte a fa un any i el d’un altre cereal-arrosser amb capacitat de 300 litres uns 67 euros.

El preu del gasoil agrícola se situa hui de mitjana a la Comunitat Valenciana a 0,88 €/l (en pal de gasolineres). Per províncies, a Alacant està de mitjana a 0,91 €/l; a Castelló a 0,88 €/l i a València a 0,87 €/l. Fa un any per aquestes mateixes dates estava sobre 0,66 €/l de mitjana.

La pujada del gasoil B ha sigut molt elevada i progressiva al llarg de tot l’any, però el major augment s’ha donat de maig a juny, amb un 28%. El seu preu ha anat vinculat al del barril de petroli, que ha passat en dotze mesos de 48,48 a 75,13 dòlars, però el problema és que quan el preu del cru baixa no es trasllada de forma proporcional al gasoil d’ús agrícola.

Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, assenyala que “les cotitzacions del gasoil agrícola han augmentat mes a mes i els costos de les nostres explotacions s’han ressentit perquè no podem traslladar eixes pujades en els preus dels nostres productes agraris”.

Mampel indica que “el problema és que pràcticament la meitat del preu que paga el llaurador pel gasoil agrícola correspon a impostos i l’altra meitat al valor real del carburant”.

Cal assenyalar que l’any passat es va produir ja també una retallada important de la devolució de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs del gasoil B en passar de 78,71 a 63,71 euros per cada mil litres consumits, una reducció que suposa una baixada del 20% en la bonificació de la qual es beneficiaven els llauradors i ramaders.

Un altre aspecte en relació al gasoil agrícola que no va afectar a la Comunitat Valenciana és l’aplicació de l’impost màxim autonòmic d’hidrocarburs, però perquè ací ja s’estava aplicant. L’Impost d’Hidrocarburs té un tram general, un d’especial i un d’autonòmic que estableix cada comunitat autònoma fins a un màxim de 4,8 cèntims de € / litre. El Govern eliminarà ara el tram autonòmic i augmentarà l’especial de 2,4 a 7,2, que en la pràctica suposarà aplicar l’impost màxim autonòmic en totes les Comunitats Autònomes. El nou Govern de Pedro Sánchez també pretén l’equiparació de la fiscalitat del gasoil amb el de la gasolina, encara que la bona notícia és que no afectaria ni a llauradors ni a transportistes que compten amb un combustible bonificat.