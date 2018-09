La Unitat de Treball Social de la Fe col·labora en el ‘Projecte Habitatge Sant Joan de Déu’ de València

Connect on Linked in

La Unitat de Treball Social de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València (UTSH) , junt amb els servicis socials del centre hospitalari Sant Joan de Déu de la ciutat col·laboren en el ‘Proyecto Vivenda Sant Joan de Déu’de València, posat en marxa des d’este estiu

Esta iniciativa oferix en una vivenda de huit places que l’orde hospitalària Sant Joan de Déu en València posa a disposició de familiars i pacients amb baixos recursos econòmics i aporta servicis a pacients que, per la seua situació clínica desfavorable, es troben en llista d’espera per a trasplantament pulmonar o que, ja trasplantats, precisen acudir de forma contínua a l’Hospital La Fe.

La derivació d’estos pacients al pis es realitza, exlusivamente, després d’una valoració de la Unitat de Treball Social de la Fe, i podran anar acompanyats d’un familiar durant la seua estada. Un dels requisits és que els i les pacients que accedisquen a esta ajuda no disposen d’una vivenda a menys de 50 km de l’hospital

La duració de l’estada en la vivenda ve marcada per la situació clínica del o la pacient, però cal destacar que es tracta d’una ocupació merament residencial i no es realitza cap intervenció de caràcter sanitari en el pis. Per a la coordinadora de la Unitat de Treball Social de La Fe, Tina Cebrián, esta iniciativa suposa “una mostra d’unió d’esforços entre l’administració i entitats compromeses com la ‘Orden de Sant Joan de Déu’ que poden contribuir a la creació de projectes socials que aporten gran ajuda a la recuperació dels pacients i els seus familias”

Per la seua banda, la representant de de Sant Joan de Déu, Isabel Tortajada ha destacat “el compromís de l’orde hospitalària amb les persones que necessiten suport social, en l’àmbit sanitari i la solidaritat de l’entitat amb esta necessitat que no és visible, però si fonamental per a continuar construint una societat més justa i igualitaria”. A més, ha afegit “estar molt agraïda, fonamentalment, amb el suport rebut pel Col·legi Oficial de Metges de València, del que s’ha rebut ajuda econòmica per a llançar este projecte, així com als socis i sòcies que els recolzen per a continuar desenrotllant la nostra labor social i sanitaria”

Protocols de derivació

Els servicis socials de Sant Joan de Déu de València informen la Unitat de Treball Social La Fe quan una habitació s’allibera en la vivenda. En este moment, La Fe s’encarrega de seleccionar als i les pacients que es podrien beneficiar-se de l’estada en el pis. Una vegada seleccionats, La Fe els deriva via e-mail o telèfon al programa de la vivenda i els servicis socials de Sant Joan de Déu s’encarreguen d’entrevistar-los i explicar-los les normes de convivència