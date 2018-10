València acollirà la 19a Edició de Cuina Oberta-Restaurant Week entre els dies 18 i 28 d’octubre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’obri el termini per a realitzar les reserves d’esta nova edició

Hui s’obri el període de reserves de la 19a edició de València Cuina Oberta-Restaurant Week, on participaran quasi seixanta restaurants entre els dies 18 i 28 d’octubre. Ha presentat l’esdeveniment la regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible, Sandra Gómez, juntament amb el representant de la Junta Directiva de PROAVA, David Fra, i el membre de l’Associació Valenciana d’Hipertensió Arterial, Enrique Rodilla. «Cuina Oberta pretén posicionar València com una destinació gastronòmica i com una destinació en la qual la nostra cuina adquirix un protagonisme especial a la ciutat», ha explicat la regidora.

A més, Sandra Gómez ha comunicat que «amb esta edició volem obrir els millors restaurants a les famílies i a tots els públics, amb preus accessibles, perquè en esta temporada de tardor i hivern tots puguem provar els millors menús que es produïxen i elaboren a la nostra ciutat».

Com a novetat, es realitzaran els tallers Gastrociencia Kids per a xiquets de 5 a 12 anys, organitzats per la Universitat de València, els dies 19 i 26 d’octubre al Mercat de Colón, amb l’objectiu d’inculcar-los hàbits saludables. A més, en esta edició el celler NODUS farà un maridatge gratuït de vins en tots els menús per als menors de trenta anys els dilluns, els dimarts i els dimecres dins del període d’este esdeveniment. En este sentit, la plaça del Mercat acollirà una popular Mostra de Vins dissabte 27 i diumenge 28 d’octubre.

«Enguany també s’habilitaran quinze casetes a la plaça del Mercat, entre la Llotja i el Mercat Central, per a exposar els productes locals i, a més, el dia 26 hi haurà un maridatge en El Celler», ha explicat David Fra. D’altra banda, Enrique Rodilla ha comunicat que «en esta edició es promociona la vida saludable i els hàbits per a evitar la hipertensió».

En esta oportunitat per a gaudir de l’alta cuina a València al millor preu, hi haurà menú de migdia i de nit, en els quals es podran degustar plats com clotxina valenciana al curri verd o rovellons en escabetx balsàmic, entre molts altres.

També s’ha fet el lliurament dels premis de l’edició anterior, dels quals ha guanyat el primer premi al millor menú cardiosaludable el restaurant Le Marquís i, d’altra banda, el restaurant Tridente de l’Hotel Neptuno ha sigut el guanyador, per tercer any, del premi al millor menú.