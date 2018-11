València atrau este cap de setmana més de 50.000 persones per la Marató

Connect on Linked in

Més de 50.000 persones, entre corredors i acompanyants, visitaran este cap de setmana la ciutat amb motiu de la 38a edició de la Marató València Trinidad Alfonso i la prova 10K, que tindran lloc diumenge dia 2. «És el segon gran esdeveniment, després de les Falles, que més impacte econòmic i projecció internacional genera», ha explicat la regidora de Turisme, Sandra Gómez, durant la presentació de la competició. Un total de 22.200 esportistes s’han inscrit en la prova, el 35,8% dels quals són estrangers, per damunt dels 27,6% procedents de la Comunitat Valenciana.

La Marató València Trinidad Alfonso i la 10K que recorreran els carrers de la ciutat este diumenge «consoliden València com a una destinació més enllà del seu estil mediterrani de vida, el sol i les platges, sinó com una ciutat que oferix alternatives atractives durant tot l’any». Són paraules de la regidora de Turisme, Sandra Gómez, durant la presentació d’este esdeveniment esportiu, que atraurà més de 50.000 persones durant el cap de setmana, entre corredors i acompanyants. Un total de 22.2000 esportistes s’han inscrit en la competició, dels quals 6.139 (27,6%) són de la Comunitat Valenciana, 8.147 (36,6%) de la resta d’Espanya i 7.955 (35,85%) estrangers, la qual cosa suposa 2.063 participants internacionals més que a la passada edició.

L’edil s’ha referit a l’«impacte indiscutible» de la prova esportiva, que al 2017 va deixar 20 milions d’euros a València. «Per cada euro invertit per l’organització, la ciutat va rebre 4,8», ha recordat. «Des de l’Ajuntament volem que la gent que corre es porte la millor de les experiències», per la qual cosa Turisme València ha gestionat ofertes per als atletes, els autobusos de l’EMT seran gratis diumenge i es posarà en marxa un operatiu especial de neteja i de Policia Local. Gómez ha expressat el seu agraïment a la Fundació Trinidad Alfonso i la Societat Esportiva Correcaminos, organitzadors de la marató i la 10k, per «l’impuls conjunt» d’este esdeveniment, que permet «millorar la desestabilització, la rendibilitat turística i la imatge i els valors que volem projectar com a ciutat».

Durant l’acte, Sandra Gómez ha estat acompanyada d’Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, i Juan Botella, gerent de Correcaminos. Tejedor ha destacat la creació de la plataforma Welcome València, a la qual estan adherits 60 establiments de la ciutat i la seua àrea metropolitana, que oferixen facilitats als corredors, com ara servici hoteler de late check out, desdejuni des de les 6 del matí o devolució de l’import sense recàrrec en cas de lesió. Per la seua banda, el representant de Correcaminos ha ressaltat l’«oportunitat que suposa per a tots la quarta marató més populosa d’Europa».