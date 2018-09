València celebra la Setmana Europea de l’Esport amb més d’un centenar d’activitats gratuïtes en diferents barris

Connect on Linked in

La plaça de l’Ajuntament es transformarà en un poliesportiu a l’aire lliure la nit del pròxim dissabte

Sota el lema #BeActive, València s’unix per segon any consecutiu a la Setmana Europea de l’Esport per a fomentar la pràctica de l’activitat física entre la ciutadania. Fins diumenge dia 30 s’han programat més d’un centenar d’activitats gratuïtes en diferents instal·lacions esportives municipals i, com a colofó, la plaça de l’Ajuntament es transformarà en un poliesportiu a l’aire lliure la nit de dissabte dia 29.

Bona part de les instal·lacions esportives municipals ofereixen més d’un centenar d’activitats gratuïtes fins al 30 de setembre amb motiu de la Setmana Europea de l’Esport. Rugbi, pilates, ioga, aquagym, waterpolo, natació sincronitzada, padel, tennis, futbol sala, esgrima, escalada, salsa, bachata o zumba són algunes de les propostes. A això cal sumar la ‘Be Active Night’ dissabte que ve a la nit, quan la plaça de l’Ajuntament es transformarà en un gran poliesportiu a l’aire lliure.

Dissabte a partir de les 22.00 hores es podrà gaudir també de la Renault Street Run Bombers València 2018, en dues modalitats: 5K i 10K. Tant l’eixida com la meta serà en la plaça de l’Ajuntament i les inscripcions estaran obertes fins al 28 de setembre. Diumenge 30 tindrà lloc així mateix la XIII Marxa Cicloturista Comunitat Valenciana i la 6ª Can-rrera Popular de València, a les quals cal sumar les recentment celebrades 42ª Volta a Peu als barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre i el XXVII Dia de la Pilota Valenciana.

La Setmana Europea de l’Esport és una campanya mitjançant la qual la Comissió Europea anima a la pràctica de l’activitat física i que celebren 32 països de la Unió Europea.