València entrega els XXXVI Premis Literaris Ciutat de València

L’Ajuntament ha rebut als guanyadors.

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat per la regidoria de Cultura, Glòria Tello, han participat en el lliurament dels XXXVI Premis Literaris Ciutat de València. Els guanyadors de la present edició han sigut Jesús Moncho, Rodrigo Germán Día Cortez, Ferran Archilés, Vicente Mora Suárez-Varela, Francisco Ramón Romeu, Sergio Martínez, Iban Llop i Miguel Saporta.

L’alcalde ha assegurat que és un gran pas cap avant per a recuperar i donar força a actuacions culturals com són els premis Ciutat de València, per a la cultura de la ciutat.

De la mateixa manera, la regidora de Cultura, Glòria Tello, ha felicitat els autors premiats i ha destacat la consolidació dels guardons després d’haver incrementat la seua promoció i dotació.

La regidora ha assegurat que per a l’Ajuntament també molt important donar suport als autors de les obres, amb la finalitat de garantir una estructura cultural potent a la ciutat. Així mateix, ha afegit que els premis estan tenint un gran acolliment i han recuperat el seu prestigi.

Les obres premiades han sigut seleccionades entre les 256 presentades en les categories literàries de novel·la, assaig, teatre i poesia. Com en edicions anteriors, el concurs es compon de huit modalitats, quatre en valencià i quatre en castellà, amb una dotació de 72.000 euros.