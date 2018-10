València ha acollit la jornada ‘Més que iaios’

Print This Post

L’Alcalde ha defensat l’envelliment actiu i la transmissió de coneixement intergeneracional en la jornada.

L’envelliment actiu i la transmissió intergeneracional dels coneixements són les dos idees que l’alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat en la Jornada ‘Més que iaios’ organitzada per valorar les persones majors.

En la jornada, promoguda per la Unió Democràtica de Pensionistes, en col·laboració amb l’Hospital General, se celebra amb d’acord amb un progrés, compromés en la transformació social des de la solidaritat, amb la voluntat de combatre qualsevol forma d’exclusió.

Per altra banda, en concloure la inauguració i davant les preguntes dels periodistes, Joan Ribó ha parlat dels canvis introduïts per l’Empresa Municipal de Transports per a millorar el servici.