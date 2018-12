Print This Post

La ciutat acull diferents esdeveniments i activitats durant els mesos de desembre i gener.

La ciutat de València ja viu el Nadal. Al llarg de tota la ciutat ja es poden visitar mercadets nadalencs i diferents betlems.

Un dels betlems que més crida l’atenció dels visitats és el que es troba a la Plaça de la Reina. Un betlem amb figures a mida real, de prop de 2 metros d’alçada.

Un altre betlem ubicat a la ciutat es troba al mercat central. Els visitants, aprofiten les compres al mercat per tal de gaudir del betlem instal·lat baix la cúpula d’aquest històric edifici.

També l’Ajuntament hi ha instal·lat un gran betlem perquè puga ser visitat per tots els ciutadans i ciutadanes. Aprofitant la visita a l’Ajuntament en la qual es pot gaudir de les vistes des del balcó de l’Ajuntament i un passeig per l’hemicicle.

A més, la ciutat acull diferents activitats i esdeveniments per tal de fer gaudir el Nadal als visitants, una programació que es pot consultar a la pàgina de Facebook i a la web de l’Ajuntament de València.