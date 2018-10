València és premiada per la seua promoció com a destinació esportiva

Connect on Linked in

El curtmetratge «València, la ciutat on l’esport es viu» rep el guardó del certamen audiovisual celebrat a la localitat portuguesa de Leiria

El vídeo promocional «València, la ciutat on l’esport es viu» ha sigut premiat en la 11a edició del certamen ART&TUR – International Tourism Film Festival, que se celebra en la localitat portuguesa de Leiria. El curtmetratge, produït per la Fundació Turisme València, en col·laboració amb la productora Microfilm i Turisme Comunitat Valenciana, ha rebut el segon premi dins de la temàtica de promoció de turisme esportiu.

La regidora delegada de Turisme, Sandra Gómez, ha reconegut que els premis obtinguts pels vídeos promocionals de València són «el millor reconeixement al treball que s’està realitzant respecte a la promoció turística de la ciutat en la qual participen tant les administracions públiques com la resta d’actors, en este cas vinculats a l’esport». Així mateix, ha destacat que «hem apostat per una promoció molt visual, que posa en valor els atributs de la ciutat en cadascun dels segments, en este cas l’esportiu, a través de projectar el nostre clima, les nostres instal·lacions, els nostres esports tradicionals o la capacitat de València per a albergar competicions internacionals, entre d’altres».

El curtmetratge mostra una ciutat en la qual es viu l’esport i en la qual es pot practicar multitud d’activitats i participar en tot tipus de competicions. En la seua producció, també han col·laborat diferents entitats esportives com la Fundació Esportiva Municipal, el València Club de Futbol, el València Basket, el Llevant Unió Esportiva, el Club de Tennis València, la Federació d’Hoquei i la Fundació Trinidad Alfonso, entre d’altres.

«Mirant sempre a l’horitzó, unint persones», resa el vídeo en el qual apareixen imatges de diferents esports com l’atletisme, futbol, bàsquet, pilota valenciana, tennis o motor; i diverses proves de calat internacional que es realitzen a la ciutat com la Marató Trinidad Alfonso i el Mundial de Motociclisme (Moto GP), per exemple.

El clima mediterrani, l’orografia de la ciutat i la seua ubicació al costat del mar, fan de València una destinació ideal per a practicar esports. La ciutat compta amb instal·lacions d’alt nivell i totalment equipades -com per exemple el Real Club Nàutic i La Marina de València entre d’altres- per a realitzar activitats esportives tant a l’aire lliure com en sala.

El festival de cinema de turisme ART&TUR és «una competició mundial dedicada a reconéixer l’excel·lència de tots els continguts audiovisuals relacionats amb la promoció del turisme». El jurat està format per 22 experts internacionals del sector turístic, del cinema, de la publicitat i de la televisió.