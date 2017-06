València Turisme i l’IVAM inicien la seua col·laboració per a promoure nous productes culturals turístics

Pilar Moncho, vicepresidenta del Patronat i diputada de Turisme, i el director de l’IVAM, signen el protocol de col·laboració per a engegar el nou projecte turístic valencià “L’Art del Turisme”

P.Moncho: “L’art i la cultura valencians són aliats excel·lents per a combatre l’estacionalidad turística amb noves propostes de qualitat”

J.M Cortés: “És molt important que el sector turístic de la Comunitat conega a fons l’oferta de l’IVAM i que incloguen al museu en els programes dirigits al turisme nacional i internacional”

1/06/20170.La vicepresidenta del Patronat de Turisme de València, Pilar Moncho, i el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, han subscrit avui un protocol de col·laboració per a engegar “L’Art del Turisme”, un projecte pioner que uneix cultura i turisme en el territori valencià.

L’acord rubricat aquest matí en el centre d’art contemporani valencià regula el marc de relacions entre ambdues entitats per a impulsar la creació i el disseny de nous productes turístics vinculats a l’art modern “amb els quals combatre l’estacionalitat turística amb qualitat, eficiència i eficàcia”, ha assenyalat Pilar Moncho.

José Miguel G. Cortés ha destacat que considera “molt important que el sector turístic de la Comunitat: guies, agències, etc. coneguen a fons tot el que ofereix l’IVAM perquè puguen incloure al museu valencià en els seus programes per al turisme nacional i internacional”

Obrir l’art a nous públics

“L’Art del Turisme” s’emmarca dins de la nova estratègia iniciada per l’IVAM per a obrir la seua programació a un públic més extens, però no per açò menys exigent. Una de les claus de la programació de 2017 és posar en valor l’extensa col·lecció del museu posant el focus en un moment històric i un estil molt concrets, és el cas de l’exposició “L’eclosió de l’abstracció” que s’inaugurarà el pròxim 21 de juliol.

Partint d’aquestes premisses, València Turisme i l’IVAM organitzaran un programa de formació per a professionals de l’art que generarà propostes de producció turística sobre aquest tema. Els nous productes turístics permetran establir canals de comercialització amb els agents de turisme de València (agències, transport, guies turístics).

Obrir el turisme a l’art

“L’Art del Turisme” és una experiència pilot que persegueix convertir-se en el canal de transferència necessari per a unir el sector del turisme amb l’àmbit de la cultura en general i de la creació plàstica en particular, mitjançant accions formatives turístiques destinades a especialistes en art.

“La divulgació és essencial per a atraure l’interés dels visitants”, assegura Pilar Moncho. Per açò, el programa formatiu “vol provocar eixa transferència de coneixement entre tots dos sectors, cultura i turisme, l’últim beneficiari del qual és la competitivitat del territori valencià com a destinació turística excel·lent”, destaca Pilar Moncho.

Segons la màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació de València “des de València Turisme estem convençuts que la potència de la programació expositiva i cultural dels centres valencians és un reclam excel·lent per a configurar una oferta turística sòlida, periòdica i permanent”.

“Les exposicions de l’IVAM tenen un nivell i una qualitat que estan a l’altura d’altres museus d’art contemporani de qualsevol capital europea, per la qual cosa hem de donar-les a conéixer als turistes de tot el món que visiten la ciutat de València”, ha subratllat el director del museu.

La col·laboració entre turisme i art comença amb l’IVAM “perquè és un dels referents artístics de major projecció nacional i internacional”, assenyala Pilar Moncho, qui ha assegurat que l’experiència pot traslladar-se a altres centres artístics valencians i créixer en l’àmbit de la divulgació.