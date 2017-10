València Turisme i l’IVAM inicien un programa formatiu pioner per a combatre l’estacionalitat turística

L’Art del Turisme és el primer taller formatiu que atorga eines bàsiques per a emprendre un producte cultural amb finalitats turístiques i materialitza el protocol de col·laboració subscrit al juny per Pilar Moncho i el director de l’IVAM

27/10/2017.“L’Art del Turisme” abandona la seua condició de projecte per a materialitzar-se durant aquests dies a València com el primer taller formatiu, impulsat pel Patronat de Turisme de València i l’IVAM, que atorga eines bàsiques per a emprendre un producte cultural amb finalitats turístiques.

Fins al pròxim 31 d’octubre, 15 professionals vinculats a la cultura i a l’art assisteixen en l’IVAM al taller “L’art del turisme. Entorn. Empreneduria. Producte” que ofereix eines per a generar i emprendre nous productes culturals.

Aquest programa pioner materialitza el protocol de col·laboració subscrit al juny per la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Pilar Moncho, i el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, per a impulsar la creació i el disseny de nous productes turístics vinculats a l’art i la cultura “amb els quals combatre l’estacionalitat turística amb qualitat, eficiència i eficàcia”, va assenyalar Pilar Moncho.

“L’Art del Turisme” té una durada de cinc jornades impartides pels consultors de Pax#, Pau Pitarch de Dalmases i Pablo Urani Higgimbotton, experts en assessorament integral per al desenvolupament, millora i creixement del sector turístic a nivell global.

Al llarg de les sessions formatives, els experts mostren com identificar i analitzar l’entorn actual de València i el seu territori per a poder emprendre i desenvolupar un producte turístic sòlid i real.

Identitats genuïnes i experiències turístiques

Tal com destaca Pau Pitarch, “València ha de parlar el llenguatge que el turista demanda i eixir al mercat turístic global amb experiències singulars i factors identitaris únics, uns factors que a voltes són intangibles com la seua qualitat de vida mediterrània, el seu ritme”.

Aquestes jornades permetran adquirir i compartir nous coneixements sobre el mercat actual de dos sectors en auge, turisme i cultura, amb l’objectiu de dissenyar nous productes que consoliden la competitivitat del territori valencià com a destinació turística diferent i d’excel·lència.

A més, L’Art del turisme s’emmarca dins d’una nova estratègia que tracta d’obrir la programació de l’IVAM i en definitiva, de la cultura a un públic més extens, però no per açò menys exigent. D’aquesta manera, es creen noves vies de comercialització tant turística com cultural per a un turisme nacional i internacional que demanda experiències diferents i que València és capaç d’oferir.

Obrir el turisme a l’art

“L’Art del Turisme” és una experiència pilot que persegueix convertir-se en el canal de transferència necessari per a unir el sector del turisme amb l’àmbit de la cultura en general i de la creació plàstica en particular, mitjançant accions formatives turístiques destinades a especialistes en art.

La col·laboració entre turisme i art comença amb l’IVAM “perquè és un dels referents artístics de major projecció nacional i internacional”, va explicar Pilar Moncho, qui va assegurar que l’experiència pot traslladar-se a altres centres artístics valencians i créixer en l’àmbit de la divulgació.