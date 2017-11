València Turisme promociona el living valencià en la Fira de Tots Sants de Cocentaina

El Patronat de Turisme de València disposa d’un ampli expositor en la centenària fira contestana per a reivindicar la singularitat del territori valencià

31/10/2017.La lectura del Privilegi Firal en la Sala d’Ambaixadors del Palau Comtal donarà començament demà dimecres, 1 de desembre a la centenària Fira de Tots Sants de Cocentaina en la qual el Patronat de Turisme de València estarà present amb un ampli expositor que convida a experimentar el living valencià.

El destacat espai del Patronat de Turisme de València en la Fira de Tots Sants de Cocentaina integra l’oferta turística del territori valencià representat enguany per Cofrents, Gandia, Oliva, Ontinyent, Simat de la Valldigna, Sueca i Xàtiva, a més de la Mancomunitat de La Vall d’Albaida i Consorci de la Ribera.

#visitcomarquesvalència també a Cocentaina

L’expositor del Patronat està personalitzat amb la imatge promocional de València Turisme de 2017 sobre la base del seu lema “Food*Living*Sun: Our land for you”, i en la seua aposta per reforçar el nou espai turístic instal·lat en la Marina de València, retolat amb l’etiqueta #visitcomarquesvalència.

La multitudinària Fira de Tots Sants de Cocentaina disposa de zones i espais temàtics diferenciats: Noves Tecnologies, Turisme, Mercat Medieval, Soc Àrab, Jueria, Fira Cavallar, Porrat valencià, zona gourmet, Música, entre uns altres.

L’expositor de València Turisme està en l’espai “Turisme” de la fira, situat en els carrers Colón i alcalde Reig Vilaplana de Cocentaina, al costat dels estands de l’Agència Valenciana de Turisme, l’Oceanogràfic, el Patronat de Castelló, Costa Blanca interior, el Castell de Guadalest, Visit Montanejos, Alcoi, Serra Mariola, Beneixama, Xixona, Benidorm, Xàbia, Villena i Dénia, entre d’altres