València Turisme reuneix a tècnics i regidors municipals per a preparar Fitur 2017

Pilar Moncho, diputada de Turisme, destaca la importància de “concórrer units i amb un mateix objectiu” al certamen “perquè junts som millors i més competitius”

Moncho ha agraït la participació dels representants locals en la trobada, al mateix temps que ha destacat la importància de “concórrer units i amb un mateix objectiu” al certamen, “perquè junts som millors i més competitius, i la col·laboració és l’ingredient fonamental per a crear sinergies realment efectives en el sector”.

Combatre l’estacionalidad amb qualitat

La diputada ha incidit en la necessitat de combatre l’estacionalidad turística, “potser nostra major feblesa- ha manifestat-, aprofitant l’excel·lent conjuntura del turisme internacional i fidelizar, així, nous visitants”.

“És una oportunitat per a mostrar com aprofitem els magnífics recursos locals, tant d’interior com de costa, per a oferir nous productes turístics de qualitat que es converteixen en experiències autèntiques i que actualment demanda la població”, ha conclòs.

Turisme actiu, cultural i gastronòmic

València Turisme acudirà a Fitur 2017 amb una aposta clara pels productes de turisme actiu, cultural i gastronòmic, tal com va avançar la diputada.

A més, el Patronat de Turisme treballa en coordinació amb l’Agència Valenciana del Turisme (AVT) per a unificar criteris en l’oferta de la destinació turística valencià, en una aposta clara en aquesta edició per la promoció i comercialització dels productes turístics del territori.