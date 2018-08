Els veïns de Mislata opinen un any més a través del sondeig de satisfacció ciutadana

Connect on Linked in

Enguany, el sondeig demana als veïns valorar entre altres aspectes els programes implantats en els últims anys o l’oferta cultural de la localitat

Com cada any des de 2012, un equip de becaris dels programes “Mislata et beca” i “La Dipu et beca”, orientats a estudis sociològics i estadística, elaboren durant l’estiu un informe per a conéixer quines prioritats i necessitats requerixen els servicis públics de Mislata.

La participació ciutadana i l’opinió de les mislateras i mislateros s’ha convertit en estos últims anys en una autèntica prioritat per al govern municipal. De fet, Mislata és pionera i un dels pocs municipis que realitzen este tipus d’estudis, als que cal sumar les múltiples consultes realitzes a la ciutadania altres vegades, com les que ja es van fer sobre l’ús del quarter militar o l’elecció del projecte de reurbanització de l’avinguda Blasco Ibáñez, obra que està en marxa.

El consistori, a través del seu departament de Comunicació i Transparència, avalua estos dies, amb l’ajuda d’este equip de becaris, els projectes escomesos durant els últims anys en les diferents aèries de gestió, com per exemple la reforma del poliesportiu de La Canaleta, la millora d’espais públics i carrers, els Horts Urbans o el Pla Municipal d’Igualtat, entre altres aspectes.

La cultura i la seua oferta tenen un paper destacat en l’enquesta d’opinió, i és per això que es pregunta als veïns per la seua valoració respecte a esdeveniments com la Biennal Miquel Navarro, els premis de literatura i teatre, el foment de la lectura o la promoció del valencià.

Com a novetat, enguany s’ha tingut en compte en les preguntes als grups especialment vulnerables com els refugiats, immigrants o les persones amb mobilitat reduïda amb l’objectiu de buscar solucions als seus problemes. L’increment d’ajudes socials com les beques menjador, els plans de formació per a jóvens o les ajudes per a famílies amb dificultats també tenen el seu espai en l’enquesta.

Els becaris tenen per encàrrec de l’ajuntament presentar un informe final de valoració de dades, que serà presentat públicament, seguint amb l’objectiu de transparència adoptat per l’equip de govern.

Para facilitar la participación a los habitantes de Mislata, además de las encuestas a pie de calle, se ha habilitado un enlace al sondeo que se puede encontrar en la página web municipal www.mislata.es , y en el que se puede participar hasta este próximo viernes 17 de agosto.