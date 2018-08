La Verge dels Àngels recorre Mislata en un carro d’horta i sota un mantell de coets

Connect on Linked in

Mislata va celebrar ahir a la vesprada un dels pocs actes de les festes patronals que s’han mantingut intactes amb el pas del temps. És la passejà de la Mare de Déu dels Àngels de Mislata, una de les cites més tradicionals i arrelades de la localitat i ho és perquè ha sabut conservar la seua imatge genuïna i el sabor dels costums més valencians, aquelles que recorden la imatge de la Mislata de fa un segle, quan era una vila de l’horta de València.

Ahir a la vesprada, la Clavaria de La nostra Senyora dels Àngels va traure la imatge de la patrona pels carrers de Mislata. Ho van fer com s’ha fet sempre, pujada en un carro tirat per un cavall dels quals s’empren per a treballar en l’horta. Per davant, més de setanta tiradors llancen coets de luxe per a obrir pas a la patrona.

La passejà és un dels actes preferits pels clavaris, que desfilen davant de la Mare de Déu dels Ángeles llançant els focs artificials. Però no van ells sols, perquè habitualment la clavaria invita a les distintes associacions i penyes relacionades amb la pólvora que existixen a Mislata perquè la comitiva siga més nombrosa i l’acte, si és possible, més colorit i espectacular.

Darrere de la imatge de la patrona, tots els veïns i veïnes que cada any se sumen a esta tradicional passejà i, tancant la comitiva, les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la portaveu municipal, Mª Luisa Martínez i el regidor de Tradicions, Francisco Herrero, junt amb els representants dels clavaris, Luis Latorre i José Vicente Castelló, i la resta de regidors de la corporació municipal. La banda del Centre Instructiu Musical de Mislata i la Banda de Cornetes i Tambors van fer l’acompanyament musical.

Després de completar el recorregut, ja de nit, la patrona va entrar en la plaça travessant un enorme corredor de focs artificials, el que formaven els tiradors, disposats a un costat i a un altre. Per a acompanyar la traca final, els clavaris van disparar també uns focs artificials, per a posar un passador d’or a una de les cites més arrelades de les festes de Mislata.