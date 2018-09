La versió preliminar del planejament del Cabanyal augmenta les dotacions públiques i contempla aparcaments en altura

Connect on Linked in

El Govern municipal comença a rehabilitar el seu parc públic de vivenda al barri del Cabanyal amb les primeres intervencions

El futur barri del Cabanyal comptarà amb 12.305 vivendes, segons la versió preliminar del nou planejament elaborat per acometre la regeneració urbana i socioecòmica de la zona. Este document contempla la creació d’un parc públic d’unes 1.000 vivendes, el 60% de les quals de Protecció Pública, multiplica per 2 els equipaments i per 1,5 les zones verdes. També resol la transicició entre Blasco Ibáñez i el barri, amb una plaça ajardinada, i preveu aparcaments en altura per a residents en edificis públics, que substituiran les places perdudes arran de la conversió d’un 10% de les vies en zones per a vianants. D’altra banda, hui s’han licitat les obres de rehabilitació de l’edifici de propietat municipal al C/ Sant Pere 25.

El regidor de Desenvolupament Urbà i Vivenda, Vicent Sarrià, ha presentat hui a la Junta de Govern Local la primera versió del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu voltant (PEC). En la seua presentació pública, ha recordat «que era un compromís de l’equip de Govern poder aprovar, encara que fora provisionalment, el nou planejament del Cabanyal abans que acabara el mandat, després que vam suspendre l’aplicació del PEPRI expoliador d’este barri, que contemplava la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar».

«El que proposem dóna una solució definitiva a l’ordenació del barri del Cabanyal, no solament en el planejament urbanístic sinó en l’obtenció de les dotacions i els equipaments públics, tant de zones verdes com d’altres equipaments. I ho fa a través de fórmules noves de gestió sense necessitat de recórrer a l’expropiació, com és habitual a València, per tal que es puguen obtindre estos equipaments a través de fórmules de gestió urbanística, com són les unitats d’execució», ha explicat el regidor.

«Este planejament contribueix a la recuperació de l’espai públic i a la millora de la qualitat urbana al barri. A més, completa els buits urbans existents en estos moments existents tant al voltant d’Eugenia Viñes (on es preveu un hotel d’unes 15 plantes), com de Tarongers, com a l’àmbit de Doctor Lluch», ha afegit Sarrià.

En donar compte de les xifres que definiran el barri després de l’execució de les previsions d’este PEC (12.305 vivendes, una població aproximada de 28.269 habitants i uns 111.003 metres quadrats d’equipaments públics entre altres), el regidor ha assegurat «que és una satisfacció poder entrar a la recta final d’este document definitiu». Entre els objectius que han presidit el treball per a recuperar este barri destaquen «la intenció d’afavorir l’accessibilitat a la platja, i atraure nou veïnat, com estudiantat universitari».

«Volem garantir el dret a l’habitatge i impedir l’especulació». Així, dels 703 nous habitatges del PEC, desenvolupats en 5 Unitats d’Execució, un 60% seran de Protecció Oficial (422) i el restant contingent d’habitatges, 40%, de renda lliure (281). Així mateix, el PEC estableix la disposició de 235 habitatges (allotjaments dotacionals en sòl públic) qualificats com a equipament social que es destinaran a l’arrendament a menors de 35 anys, majors de 65 i col·lectius socials vulnerables.

Finalment, sobre el patrimoni ja edificat es preveu el foment de la millora de l’eficiència energètica, del tractament de façanes i, sobretot, de les mitgeres existents.

Per últim, el regidor ha resaltat que este pla, «que és pioner perque acompanya una memòria econòmica que determina com es realitzaran algunes dotacions», ha recordat que es tracta d’un document totalment participat que inclou reivindicacion veïnals.

REHABILITACIÓ MUNICIPAL

D’altra banda, el Govern municipal comença a rehabilitar el seu parc públic de vivenda al barri del Cabanyal amb les primeres intervencions. Es tracta de la licitació de les obres de rehabilitació de l’edifici de propietat municipal al C/ Sant Pere 25. L’obra està finançada a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis valencians (conegut com a ‘Pla Confiança’), amb un pressupost base de licitació de 161.280 euros. El termini de presentació d’ofertes, finalitza el pròxim 18 d’octubre, com ja ha estat publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de València (https://bit.ly/2N8PhQv). En les pròximes setmanes es licitaran més obres de rehabilitació.