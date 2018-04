El VI Campament Musical de l’Agrupació Musical Les Sitges ja té obertes les seues inscripcions

Print This Post

Del 2 al 6 de juliol joves i majors de l’Escola de Música de l’Agrupació Musical Les Sitges tenen una oportunitat única d’aprendre i perfeccionar la seua tècnica musical en un entorn diferent en el qual podran combinar les classes amb activitats pròpies de l’època estival.

Una experiència inoblidable que, estiu després d’estiu, es converteix en cita obligatòria per als amants de la música i per a l’entitat burjassotense.

Els interessats a formar part del campament poden dirigir-se a l’Agrupació Musical, en el correu campamentlossilos@gmail.com per a sol·licitar la informació del mateix en el qual no faltaran les classes individuals i col·lectives per instruments, els assajos de banda i orquestra i les activitats més divertides en la piscina, jocs esportius, musicals o tallers, entre uns altres. Les inscripcions estaran obertes fins al 6 de juny.

El campament d’enguany tindrà lloc en Mas del *Capellà, en la localitat d’Olocau i el preu del mateix, per als alumnes de l’Escola de Música Les Sitges és de 209€ i per a l’alumnat en general de 230€ i inclou totes les activitats i classes a impartir a més dels desplaçaments, l’allotjament i la pensió completa en l’alberg.

El campament està pensat per a millorar la tècnica i la interpretació i per a aprofundir en els coneixements musicals alhora que es treballa la disciplina i la interpretació en grup. A més, també fomenta la convivència entre alumnes i professors.

Les especialitats del campament d’aquesta any són: flauta, oboè, clarinet, fagot, saxo, trompeta, trombó, bombardino, tuba, percussió, violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra i piano.