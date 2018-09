La vicepresidenta Mónica Oltra acudirà al lliurament dels Premis Literaris Vicent Andrés Estellés de Benimodo

Connect on Linked in

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, estarà present dissabte que ve 8 de setembre en el lliurament dels Premis Literaris Vicent Andrés Estellés de Benimodo, que tindrà lloc en el saló de plens de la casa consistorial riberenca. Els actes, per al qual estan convocats els joves premiats i els seus familiars, començaran a les 19 hores, amb la recepció en la casa consistorial per part de l’alcalde, Paco Teruel. La vicepresidenta signarà en el llibre de l’ajuntament. Mitja hora després s’organitzarà una comitiva acompanyada per el “tabal i la dolçaina” que es dirigirà a la casa que el poeta de Burjassot té a Benimodo, on els rebran la filla i el gendre de l’escriptor.

Després de diversos actes, es dirigiran a la Casa de la Cultura, on serà el lliurament dels premis. En el torn de discursos participaran el president del tribunal, Enric Ramiro; l’alcalde, Paco Teruel; i la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Després de la finalització dels premis, se celebrarà en la Plaça Machí el tradicional Sopar Estellés. La popular reunió s’ha convertit ja en una tradició en la localitat. Els veïns del carrer Bertí, on té la casa el poeta, organitzen una vetlada en la qual se sopa i es reciten poemes d’Estellés, a més d’actuar un cantautor.