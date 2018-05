El vídeo promocional del Patronat de Turisme guardonat al Festival Internacional Terres

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Els directors de «València: la vida espera» són Carles Chines i Tubal Perales

El vídeo promocional «València: la vida espera» presentat pel Patronat de Turisme a FITUR, ha sigut premiat a la segona edició del

Festival Internacional Terres en la modalitat “Health and Wellness Tourism”.

Els directors d’aquest audiovisual turístic són Carles Chiner i Tubal Perales. Chiner ha sigut l’autor del guió i de la banda sonora i Perales de la imatge. Ambdós han manifestat la satisfacció de què un treball valencià siga reconegut a un festival d’aquestes característiques. Al Festival Internacional de Terres, a més, van participar produccions de major pressupost i més mitjans, que ha suposat un major orgull per als directors del projecte.

Pilar Moncho, Diputada de Turisme, ha sigut l’encarregada d’entregar-los el guardó. La diputada ha aprofitat per a felicitar-los per un treball ben fet i cent per cent valencià. Ha recalcat la intenció del vídeo de què la gent vinga a València i siga feliç a través d’experiències autòctones, que Moncho ha considerat garantia d’un turisme saludable i sostenible.

El vídeo promocional de València Turisme, produït per Tenda de Campanya, va ser rodat íntegrament en localitzacions valencianes d’horta, mar, interior i en L’Albufera, a més de fer per primera vegada una mirada directa a l’esport autòcton: la pilota.

La cinta explica la història d’un turista anglés, que arriba a València gràcies a un viatge sorpresa que li ha regalat la seua filla amb la intenció d’allunyar-li de l’estrés laboral. A poc a poc, s’endinsa en la vida de València i en els seus costums, recorre diferents paratges de les comarques valencianes i estreny llaços amb la seua gent.