“Vine a Alzira, carrers per viure’ls” la nova campanya per promocionar els carrers de la ciutat

Alzira és una ciutat que, en els últims anys, està en contínua evolució, en temps de canvi i caminant per aconseguir un entorn actual, còmode, modern però sense descuidar els detalls i sent conscient amb la sostenibilitat. Dos dels carrers més emblemàtics de la ciutat d’Alzira com són Benito Pérez Galdós i Hort dels Frares han format part d’eixe gran canvi en la forma de viure la ciutat.

En tots dos carrers s’han realitzat obres de condicionament que van més enllà d’un canvi d’imatge. S’han renovat diversos elements del clavegueram, de l’aigua potable, de la il·luminació i del paviment, entre altres qüestions, que els fa uns carrers oberts al futur, la qual cosa dona una major mobilitat al vianant al mateix temps que representa un avantatge per al comerç de la zona.

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística s’ha posat en marxa una campanya, a nivell comarcal, per tal de mostrar la nova imatge dels carrers d’Alzira, baix l’eslògan “Vine a Alzira. Carrers per viure’ls”. Amb açò es pretén mostrar a les poblacions veïnes que Alzira està viva, és actual i que tenim carrers per disfrutar-los i compartir-los amb els visitants.

La campanya divulga la imatge dels carrers Benito Pérez Galdós i Hort dels Frares, a través d’unes tanques publicitàries ubicades en diferents poblacions com Carcaixent, Algemesí, l’Alcúdia, Alberic, Alginet, etc. així com un vídeo promocional amb les imatges dels dos carrers.

El regidor de l’àrea responsable, Fernando Pascual, ha declarat al respecte: “La nostra intenció amb esta campanya és mostrar a les poblacions de la nostra comarca dos de les obres més importants que hem fet en esta legislatura, l’evolució de la nostra ciutat i els avantatges del canvi que hem realitzat als carrers d’Alzira. Tot per tal de donar prioritat als vianants, que puguen circular amb comoditat pels nostres carrers, que disfruten de l’amplitud de les voreres i que puguen compartir espai obert i passejar amb tranquil·litat. És per això que la nostra campanya es diu “Vine a Alzira, carrers per viure’ls”, perquè pensem que Alzira és canvi, és evolució i és vida. I perquè des de la Regidoria de Gestió Urbanística, apostem per una Alzira moderna, sostenible, accessible i còmoda.”